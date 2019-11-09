General Mobile, Amazon iş birliği ile İngiltere pazarına açılıyor
General Mobile, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atarak Amazon İngiltere ile iş birliği yaptı. Amazon ile gerçekleştirilen “Prime İş Modeli” anlaşması sayesinde, tüm General Mobile ürünleri Kasım ayı itibariyle İngiltere'deki kullanıcılara ulaşacak.
General Mobile, bir yandan Türkiye’ye değer katmaya devam ederken bir yandan da büyüme ve yatırım stratejisi doğrultusunda önemli adımlar atıyor. Amazon ile iş birliğine imza atan General Mobile, “Prime İş Modeli” sayesinde İngiltere’yi de ihracat ağına katıyor.
2018 yılında 100 milyon TL’lik yatırım ve 2.4 milyon adet kapasiteyle üretime kazandırdığı fabrikasını 2019 yılında 50 milyon liralık ek yatırım ile 4.2 Milyon adete çıkaran General Mobile, artan üretim kapasitesiyle bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatını güçlendirmeyi hedefliyor.
Amazon ile yaptıkları iş birliğinin önemini dile getiren General Mobile Genel Müdür Yardımcısı Şevket Karadayı, “Amazon ile olan stratejik iş birliğimiz sayesinde geliştirdiğimiz son teknoloji ürünlerimizi ulaşılabilir fiyatlarla İngiltere’deki kullanıcılarla da buluşturuyoruz. Bu anlamda, İngiltere’yle birlikte uluslararası arenada 36 ülkede faaliyet göstermeye başladık. Hedefimiz, globalde de güçlü bir oyuncu olarak faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak.” dedi.
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