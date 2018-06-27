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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.06.2018 - 06:26, Son Güncelleme:

General Electric, sağlık ve petrolden çekiliyor

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ABD'li enerji devi General Electric, sağlık ve petrol sektörlerinden çekileceğini duyurdu.

General Electric'ten yapılan açıklamada, şirketin sağlık hizmetleri veren biriminin yüzde 20'lik hissesinin paraya çevrileceği ve yüzde 80'inin hissedarlara dağıtılacağı belirtilirken, bu birimin artık bağımsız bir şirket olacağı bilgisi paylaşıldı. 

Ayrıca açıklamada, General Electric'in 2017'de 7,4 milyar dolara yüzde 62,5'lik hissesini satın aldığı ABD'nin en büyük üçüncü petrol sahası hizmeti veren Baker Hughes firmasının da hisselerinin satılarak General Electric'ten tamamen ayrılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu değişikliklerin ardından General Electric'in havacılık, elektrik ve yenilenebilir enerjiye odaklanacağı bildirildi.  

Söz konusu değişikliklerin General Electric'e 2020 yılının sonuna kadar en az 500 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağına dikkat çekilen açıklamada, bu tarihe kadar firmanın borcunun 25 milyar dolar azaltılmasının ve bilançoda 15 milyar dolar nakit oluşmasının planlandığı vurgulandı. 

Geçen hafta, 126 yıl önce Thomas Edison tarafından kurulan General Electric'in Dow Jones Sanayi Endeksi'nden çıkartıldığı duyurulmuştu.  

Son 1 yılda General Electric'in New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 54 oranında düşerken, bugünkü açıklamanın ardından şirketin hisse başına değeri yüzde 8,9 artışla 13,88 dolara kadar yükseldi. 

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