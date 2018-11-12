Gençlerin büyük kısmı siber zorbalık karşısında sessiz kalıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGençlerin büyük kısmı siber zorbalık karşısında sessiz kalıyor
GeriTeknoloji Gençlerin büyük kısmı siber zorbalık karşısında sessiz kalıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
12.11.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

Gençlerin büyük kısmı siber zorbalık karşısında sessiz kalıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerin büyük kısmı siber zorbalık karşısında sessiz kalıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü tarafından Grand Pera Taksim’de düzenlenen Gizlilik, Teknoloji ve Gelecek Konferansı’nda kişisel verilerin gizliliği konusu ele alındı. Liseli gençlerin kişisel verilerin gizliliği ve internet kullanımına yaklaşımlarını tartıştığı oturum, konferansın en ilgi çekici bölümlerinden biri oldu.

Bilgi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “Gizlilik, Teknoloji ve Gelecek Konferansı”nda dijital çağda gizli ve güvende kalmak, bilgi ekonomisi, inovasyon gibi gündemi meşgul eden ve gelecekte daha çok önem kazanacağı öngörülen konular ele alındı. Z Kuşağı mensubu gençlerin “mahremiyet” konusuna bakışlarını anlama ve veri gizliliği konusunu onların gözünden görme amacıyla düzenlenen oturumda dikkat çeken sonuçlara varıldı. 

Oturumun moderatörlüğünü gerçekleştiren Mehmet Pusat Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Gökhan Karaosmanoğlu, 1000 öğrenciyle gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmadan çıkan sonuca göre gençlerin yüzde 65’inin siber zorbalıkla karşılaştığında sessiz kaldığını belirten Karaosmanoğlu, “Gençlerin büyük bir çoğunluğunun siber zorbalık vakalarında yardım istememesinin iki nedeni var. Birincisi teknolojik özgürlüklerinin ellerinden alınacağı düşüncesi, ikincisi ise paylaşmaları halinde olayların daha da büyümesinden korkmaları. Araştırmadan elde ettiğimiz verilere göre, erkekler kızlara göre daha sessiz kalıyor, yardım istemekten çekiniyorlar. Kızlar sosyal medyada, erkekler ise çevrimiçi oyunlarda siber zorbalığa maruz kalabiliyor” dedi. Karaosmanoğlu, okullara bu konuda önemli görevler düştüğünü, öğrencilerin mahremiyetlerini korumada ve bu konuda onları bilinçlendirmede adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Okullar mahremiyet dostu olmalı” ifadesini kullandı. 

Gençler, gizliliğin önemi konusunda ailelerinin bilinçlenmesini istiyor

Teknoloji çağında doğduklarını, çevrimiçi olmadıkları bir an bile olmadığını söyleyen Naz Nagihan Dursun, internette nasıl güvende kaldığı sorulduğunda şunları söyledi: “Güçlü bir şifre kullanıyorum ve düzenli aralıklarla şifremi değiştiriyorum. Sosyal medya hesaplarımı gizliyorum ve her birinde farklı şifre kullanıyorum.”

Kişisel verilerinin tehlikeye girdiğini düşündüklerinde veya çevrimiçi ortamda bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözmeyi tercih ettikleri sorulduğunda gençler, “Kendimiz çözmeyi tercih ediyoruz” dedi. Bunun nedeni olarak ailelerinin yeterince bilgi sahibi olmadığını gösteren Zeynep Türker, “İnternette gizli ve güvende kalma konusunda ebeveynlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Halbuki onlar bu konuları genellikle bize danışıyorlar. Ailelerin daha fazla bilgi sahibi olması için kamu spotları, broşürler, belediyeler tarafından düzenlenecek seminerler çözüm olabilir. Ayrıca annelerin sıklıkla takip ettiği TV programlarına bu konuda uzman kişiler davet edilebilir, teknoloji ve güvenlik konusu ne kadar görünür olursa bilinç düzeyi de o kadar artar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Apple'ın yeni iPhone'ları çentiksiz olacak!

Canlı yayında robot kanser ameliyatı yaptı!

Türk Telekom 1 Ocak'tan itibaren AKN'siz internet sunmaya başlıyor

Pas önleyici çözelti binaların ömrünü arttıracak!