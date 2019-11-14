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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
14.11.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

'Gençleri teknoloji bağımlılığına iten ortak özellik yalnızlık'

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'Gençleri teknoloji bağımlılığına iten ortak özellik yalnızlık'

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, gençleri teknoloji bağımlığına iten ortak özelliğin yalnızlık olduğunu söyledi.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla TBMM'de kurulan komisyon, çalışmalarını tamamlayarak rapor haline getirdi. Raporda, 150 civarında gencin intiharının 'mavi balina' oyunu ile bağlantılı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

'İLERİ ZEKALILIK GÖSTERGESİ SANILIYOR'

Komisyon Başkanı Nabi Avcı, çocuk ve gençlerin internette çok fazla dolaşmasının, bilgisayar oyunları ile meşgul olmasının aileleri tarafından 'ileri zekalılık göstergesi' olarak zannedildiğini belirterek, "Tam tersine; çocukların bu tür teknoloji ile olan bağımlılık derecesindeki ilişkileri aslında gerçekten ne kadar yalnız olduklarının, ne kadar yardıma muhtaç olduklarının, ne kadar insani duygular peşinde olduklarının, bu tür insani ilişkilerden, şefkatten, merhametten ne kadar uzak kaldıklarını ve o yüzden buralara adeta taştıklarını gösteren meşguliyetler bunlar. Aileler zannediyorlar ki çocukları bilgisayarlarıyla uğraştıkça çok farklı dünyalar da çok farklı parlaklıklar keşfediyor. Hayır, tam tersine bu meşguliyetler bizim çocuklarımıza ilgi göstermediğimiz, onları ihmal ettiğimizi gösteren meşguliyetlerdir" dedi.

Gençleri teknoloji bağımlılığına iten ortak özellik yalnızlık

'ORTAK ÖZELLİKLERİ YALNIZLIK'

Avcı, teknoloji bağımlısı gençlerin ortak özellikleriyle ilgili, "Gün ve saat farkı gözetmeksizin, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, çocukluk çağından ergenlik çağına kadar, çocuklarımızın ekrana esir olmaları ne kadar insani özelliklerden ve sıcaklıklardan mahrum kaldıklarını gösteren bir çığlıktır aslında. Bu gençlerin ortak özelliği yalnızlık. Özellikle bu tür bilgisayar oyunları ki, bazıları telaffuz bile etmek istemediğimiz trajik sonuçlara yol açan programlardır, oyunlardır. Bir süre sonra gençlerin tamamen kendi dünyaları, gerçek reel yaşantılarıyla bağlantılarını koparan ve onları kendi zihinsel esareti altına alan bir dünyaya sürüklüyor. Bu da pek çok psikolojik hastalıkların tetikçisi oluyor. Tam tersi de olabilir. Oyunlar, var olan psikolojik rahatsızlıkları gün yüzüne çıkarıyor. Yaygın bir şekilde etkisi altına alıyor. Ciddi manada tedavi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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