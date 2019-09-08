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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.09.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Gençler 30 saatlik "dijital maratonda" yarıştı

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Gençler 30 saatlik "dijital maratonda" yarıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Genç Hackathon'un finaline kalan 20 takım, gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak, gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerini iyileştirecek çözümler geliştirmeye çalıştı.

2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganı ile düzenlenen Genç Hackathon’un finali için takımlar Ankara'da buluştu.

Takımlar, 30 saatlik sürede, gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak, gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerini iyileştirecek ve Gençlik ve Spor Bakanlığının gençler ile olan iletişimini güçlendirecek dijital çözümler ortaya koymaya çalıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da etkinliğin düzenlendiği alanı ziyaretinde, gençlerden etkinliğe değerlendirmelerini aldı, üzerinde çalıştıkları çözümleri dinledi.

Varank, burada yaptığı açıklamada, organizasyonu gayet güzel bulduğunu söyledi.

Hackathon'larda yarışmacıların bir araya gelerek, belirli süreler içinde bir çözümü birlikte geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Varank, "Bu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın hazırladığı Genç Hackathon. Burada takımlar Bakanlığın ihtiyaç duyduğu dijital çözümleri üretmek için bir araya geldiler ve bir yarış veriyorlar. Tüm Türkiye'den 954 takım başvurdu. Elemeleri geçen 20 takım yarışıyor ve hazırladıkları programları yarın 4 dakikada sunacaklar. Birinci olan grup 25 bin liralık ödül alacak. Ödülü de gayet olumlu buluyor yarışmacılar." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gönüllük Yılı" kapsamında gençleri gönüllülük ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönlendirmeye çalıştığını ifade eden Varank, etkinlikte bu konuda da birtakım dijital çözümler geliştirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Geleceğe yapılacak en önemli yatırım, gençlere yapılan yatırımdır" sloganı doğrultusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını anımsatan Varank, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu anlamda güçlerini birleştiren iki bakanlık. Geçen ay beraber Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tematik kamplar düzenleyecek. Yani bilim, teknoloji kampları; temel bilim eğitimi kampları düzenleyecekler." dedi.

Geçen yıl 550 bin kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin ilk uzay, havacılık, teknoloji fuarı TEKNOFEST'in 17 Eylül'de başlayacağını bildiren Varan, "Bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Tüm Türkiye'den 2 binden fazla takım TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için bir araya gelecekler." diye konuştu.

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