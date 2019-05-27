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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.05.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Genç siber güvenlik uzman adaylarını arıyor

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Genç siber güvenlik uzman adaylarını arıyor

Biznet Bilişim, hem siber güvenliğin tüm ulusal endüstri için hayati öneme sahip “EKS (Endüstriyel Kontrol Sistemleri)” alanını sahiplenmek hem de IoT (Nesnelerin İnterneti) alanındaki nitelikli eleman yetiştirilmesine destek olmak için “EKS & IoT Siber Güvenlik Kampı 2019”u düzenliyor.

Biznet Bilişim, geçen sene ilkini gerçekleştirdiği EKS & IoT Siber Güvenlik Kampı’nı, bu yıl 19 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştiriyor.
 
Sakarya Üniversitesi işbirliği ve Forcepoint ile Check Point’in sponsorluğunda düzenlenen üniversite kampusunda gerçekleştirilecek 4 gün sürecek kampa, Siber Küme, Elder, Gazbir, Solar Baba ve CCI kurumlarının ekosistem partneri, Vestel, Togi Teknoloji’nin içerik partneri olduğu belirtildi. Kampa Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Özçelik, Vestel’den IoT Güvenliği Mimarı Oğuzhan Yavuz, Togitek’ten Tolga Baykal ve Biznet Bilişim uzmanları eğitmen olarak katılacaklar.
 
Biznet IoT Güvenlik Hizmetleri Ekip Lideri Fatih Kayran proje ile ilgili olarak “EKS ve IoT Güvenliği temasında Türkiye’de yapılan ilk kamp olma özelliği taşıyan “EKS & IoT Kampı 2019”da, öğrenciler teknik bilgilerin yanı sıra gerçek hayatta karşılaşılmış senaryoları görme imkanı da bulacaklar. Son gün Capture the Flag (Bayrağı Yakala) Yarışması yapılacak. Geçen sene EKS kampı olarak başlayan kamp bu sene teknolojinin gelişimine paralel olarak IoT (Internet of Things / Nesnelerin interneti) alanını da ekleyerek kapsamını genişletti. Kamp, “Nitelikli işgücü eksiğinin giderilmesine katkı sağlamak”, “üniversite öğrencilerinin bu alanda gelişimlerine destek olmak”, “üniversite, kamu kurumları, STK’lar ve özel sektör birlikteliği kapsamında, model olacak bir etkinlikle farkındalık oluşturmak” ve “konunun yalnızca ulusal değil uluslararası platformlarda da farkındalığını artırmak” gibi temel amaçlara sahip.“ dedi.

EKS & IoT Kampının ilk günü olan 19 Haziran’da, EKS 101, Uygulamalı PLC ve HMI Programlama, Endüstriyel Protokoller ve EKS altyapılarında Anomali Tespiti konularında Sakarya Üniversitesi’nin sunumu ve ek olarak akşamları laboratuvarlar gerçekleştirilecek. 2. gün, Biznet tarafından, EKS güvenliği, kritik altyapılarda tehdit istihbaratı, kritik altyapılarda açık kaynak kodlu yazılımların entegre kullanımı, endüstriyel dijital adli bilişim ve olay yönetimi eğitimleri verilip akşam da laboratuvar çalışmaları düzenlenecek. Etkinliğin 3. günü olan 21 Haziran’da ise, Togitek tarafından Donanım 101 eğitimi verildikten sonra IoT güvenliği, kritik altyapılarda web / mobil uygulama güvenliği konuları işlenecek. Vestel konu sunumu ve akşam laboratuvarları ile gün sona erecek. Etkinliğin dördüncü ve son günü olan 22 Haziran’da ise, EKS & IoT Kamp sırasında “Capture the Flag” siber güvenlik yarışması organize edilecek."

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