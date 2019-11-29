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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Genç mucit yapay zeka destekli protez kol yaptı

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Genç mucit yapay zeka destekli protez kol yaptı

Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Yusuf Çalışkan, bedensel engelliler için yapay zekayla çalışan protez kol üretmeyi başardı.

Çalışkan, protez kolun hem dijital hem de fizyolojik olarak iki aşamalı çalıştığını söyledi. İlk olarak, insan beyninden koluna gelen sinyalleri simülatör yardımıyla dijital ortama aktaran bir yazılım ürettiğini belirten Çalışkan, "Bu sistem beyinden gelen EEG ve kaslardan gelen EMG sistemlerini eş zamanlı işleyebiliyor." dedi.

Çalışkan, kola takılan sensör cihazının, çok kısa süre içinde başka bir uzva takıldığını anlayacak ve buna göre yönlendirmelerini değiştirecek bir yapay zeka alt yazılımına sahip olduğunu anlattı.

Kendi yapay zeka asistanıyla üretti

Hacettepe Üniversitesinde de eş zamanlı olarak tıp alanında çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Çalışkan, "Ürünün seri üretimine başlandığı zaman elimden geldiğince gazilere ve küçük çocuklara ücretsiz hizmet vermek istiyorum." diye konuştu. 

Genç mucit yapay zeka destekli protez kol yaptı

Yapay zeka yazılımını da 56 bin satırlık bir kodla oluşturduğu kendi yapay zeka asistanıyla yaptığını anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Biyonik cihazların kullanımına yönelik yapay zeka sistemleri en karmaşık sistemler olarak biliniyor. Ürettiğim yazılım, cihazdaki sensörlerle cihazı koluna takan kişinin vücut sinyal haritasını buluşturuyor. Bu sayede, protez kolda, her biri 11 kilograma kadar güç uygulayabilen parmaklara sinyal gönderilerek gerçeğe yakın bir protez işlevi sağlanmış oluyor."

Yoğun ilgi gördü

Çalışkan'ın yaptığı yapay zeka destekli protez kol, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları etkinliğinde de ilgi odağı oldu.

Çankaya Üniversitesi standında Çalışkan, protez kolun yapay zekayla nasıl çalıştığını ziyaretçilere anlattı. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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