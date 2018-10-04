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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
04.10.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Genç girişimcilerden "hayatı kolaylaştıran drone"lar

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Genç girişimcilerden "hayatı kolaylaştıran drone"lar

Konya'da yaşayan bir grup genç girişimci mühendis, tamamen yerli yazılımlarla ürettikleri ve insan hayatını kolaylaştıran dronelarla farklı sektörlerdeki birçok firmanın ihtiyacını karşılıyor.

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Teknokent'te 2015 yılında firma kuran girişimci 4 mühendis, tarımsal verimliliği artırmak, haritalama ve ilaçlama yapmak, güneş panellerindeki verimliliği artırmak gibi amaçlarla tasarladıkları dronelarla göz dolduruyor.

Dronelarda yapay zeka ve görüntü işleme yazılımını kullanan genç mühendislerin hedefi, tamamen yerli yazılım ile ürettikleri dronelar ile ülkenin insansız hava aracı üretiminde daha fazla söz sahibi olmasına katkı sunmak.

"Firmaların ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz"

Mühendislerden Mehmet Pekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıldır drone sistemleri üzerine faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Dört mühendis olarak çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Pekin, şöyle konuştu:

"Tasarladığımız dronelar ile birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. Bu kapsamda havadan arazi haritalaması yapmak için Haritacı Kaşif; yabani ot tespiti, toprak yapısı, klorofil haritası ve bitki sağlığı gibi birçok analizi yapabilen TİHA'yı ve güneş enerji santrallerini tarayarak arızalı, kırık, verimliliği düşük, yanmaya yakın olan panelleri tespit eden SOLTER isimli droneları tasarladık. Bu dronelar ile günlerce sürebilecek ve birçok kişinin çalışmasını gerektirecek işler çok daha kısa sürede bitiyor. Droneların kullanılması sayesinde işlerin çok daha düşük maliyetle yapılmasına katkı sağlıyoruz."

"Düzenli ve disiplinli bir çalışmayla başardık"

Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini belirten Pekin, şöyle devam etti:

"Geçmişte hem yazılım hem donanım anlamında bu tür çalışmaların ve cihazların yapılması çok zordu. Biz de teknolojinin gelişmesi ve girişimciliğe önem verilmesiyle bu tür cihazların üretimini yapmaya başladık. Bunu düzenli ve disiplinli bir çalışmayla başardık. Bugüne kadar çeşitli fonksiyonlarda 50 drone üretip sattık. Ülkemizin özellikle son dönemde daha çok başarılı girişimciye ihtiyacı var. Otonom, otomasyon ve endüstri 4.0 gibi kavramları yerli yazılıma sahip ürünlerimizle bütünleştirerek, ihtiyacı olan sektörlerin kullanımına hazır hale getiriyoruz ayrıca ürünlerin en önemli fonksiyonun dahi yerli yazılıma sahip olmasına özen gösteriyoruz."

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