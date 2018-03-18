Gelecek Galaxy S'lerde yüz tanıma böyle çalışacak!

Samsung, 2D yüz tanıma teknolojisiyle iPhone X'un önüne geçemediği için, cihazlarında, iris tarayıcıya ve parmak izi okuyucuya halen yer veriyor. Bunun en büyük örnekleri ise şirketin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı iki model: Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus. Her iki cihazda da iris tarayıcı, parmak izi okuyucu ve 2D yüz tanıma bulunuyor.

İsrail merkezli haber sitesi Mantis Vision tarafından paylaşılan habere göre Samsung, gelecek Galaxy S modellerindeki yüz tanıma teknolojisi için üç boyutlu kamera çözümleri geliştirmeye çalışıyor. Öte yandan, Koreli haber sitesi The Bell de, Samsung'un kamera modülü için Namuga ile anlaştığını söylüyor.

Namuga ise şu anda, ASUS, HP, Dell, Lenovo ve Acer gibi şirketlerin, laptop ve tablet modellerinde kullandığı Intel realSense kameraları için 3D modüller sağlıyor.