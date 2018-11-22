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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
22.11.2018 - 07:09, Son Güncelleme:

Geleceğin tasarımcılarını yetiştirecek projede imzalar atıldı

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Geleceğin tasarımcılarını yetiştirecek projede imzalar atıldı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından yürütülen Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa'da okul çağındaki gençlerin tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak projenin protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Uşak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen imza törenine Uşak Vali Yardımcısı Sait Tapoloğlu, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Manisa Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin katıldı. 

Törende konuşan ZEKA  Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Türkiye'nin dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak zorunda olduğunu söyledi.

Teknolojinin çok hızlı geliştiğini, tasarımın çok önemli hale geldiğini söyleyen Oğuz, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 4 yıl çok sayıda meslek güncelliğini yitirecek, bunun yerine daha fazla yeni meslek ortaya çıkacak. Bu meslekler teknoloji kullanabilen dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilen çocukların yapabileceği meslekler olacak. Üç tane endüstri devrimi bitti arkadan takip edebildik ama yeni endüstri devrimine bizde ortak olabiliriz ve diğer ülkelerle birlikte bizde gerçekleştirebiliriz. Bu amaçla hazırlanan proje ile okul çağındaki gençlerin tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Dört ilimizdeki tüm ilçelerde teknoloji üretim merkezleri oluşturacağız. 10 milyon lira hibe destekle birçok gencimizi tasarım alanında yetiştirmeyi hedefliyoruz" 

ZEKA Program Yönetim Birimi Başkanı Erce Şengül ise yürütülecek proje ile ilgili sunum yaptı.

Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi amaçlayan projeye her alana destek vereceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. 

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