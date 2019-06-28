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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.06.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

'Geleceğin mühendisleri'ne maket roket eğitimi

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'Geleceğin mühendisleri'ne maket roket eğitimi

Kastamonu'da "Geleceğin mühendisleri iş başında" projesi kapsamında düzenlenen kampa katılan öğrenciler, maket roket yapımından robota, üç boyutlu yazıcıdan sanatsal çalışmalara kadar çeşitli alanlarda eğitim alıyor.

Kastamonu'da "Geleceğin mühendisleri iş başında" projesi kapsamında düzenlenen kampta öğrencilere, maket uzay roketi yapımından robota, üç boyutlu yazıcıdan sanatsal çalışmalara kadar pek çok alanda eğitim veriliyor.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, çoğunluğu köylerden gelen 45 öğrenci, bir hafta boyunca akademisyen ve öğretmenlerden oluşan 23 kişilik ekipten robotik kodlama, astronomi, model roket tasarımı ve gökyüzü gözlemi ve sanatsal konularda eğitim alma fırsatını buluyor.

Akademisyenlerin de katıldığı bazı atölye çalışmalarında bilgisayar yazılımından maket roket yapımına, robotlardan üç boyutlu yazıcılara kadar çok sayıda konuda eğitim alan öğrenciler, bir yandan da resim ve benzeri çalışmalar yapıyor.

Projede görevli fen bilgisi öğretmeni Kamil Doğanay, yaptığı açıklamada, eğitimlerin bir hafta devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerin çoğunun ilçe ve köylerden geldiğine işaret eden Doğanay, "Amacımız bilimsel etkinliklere ulaşamayan veya zorluk çeken öğrencilerimizi bu etkinliklerle buluşturarak yaratıcı düşünme ve üretme becerisini tetiklemek. Öğrencilerimizin ülkemize katma değer sağlayacak bireyler olması için çalışıyoruz." dedi.

Geleceğin mühendislerine maket roket eğitimi


Çeşitli konularda atölye çalışmaları yapıldığını anlatan Doğanay, "Öğrencilerimiz 3D yazıcılarla kendi oyuncaklarını ve kendi teleskoplarını tasarladı. Kendi robotlarını yapıp maket roket hazırladılar. Bir yandan da yazılım hazırlayıp kendi mobil uygulamalarını yaptılar. Akşamları gökyüzünü gözlemleyen öğrencilerimiz, sanatsal çalışmalar yapma fırsatı da buldu." diye konuştu.

Kampa katılan 8. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Geçgel de köyde yaşadığını, proje sayesinde ilk kez il merkezine geldiğini dile getirdi.

Kampa gelince geleceğe yönelik planlarının değiştiğine işaret eden Geçgel, "İlçemizde bu tür şeyler yapmaya fırsatımız olmadı. İlk kez burada yaptım. En önemlisi makine mühendisi olma isteğim oluştu." ifadesini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Elif Gökçe Gevgeşoğlu da derslerin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, "Burada hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. O anlamda oldukça güzel. Burada dersi sevmeyen kişiler bile dersi seviyor. Hayatımda hiç roket uçurmamıştım, kendi roketimizi yapıp uçurduk. Hareket eden robotlar yaptık. Bunlar gelecekte birçok işe yarayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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