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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
24.11.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Geleceğin mucitleri 'Mucitpark'ta yetişiyor

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Geleceğin mucitleri 'Mucitpark'ta yetişiyor
Fotoğraf: A.A.

Erzurum'da, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkındırma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ortaklığında kurulan Mucitpark'ta geleceğin "mucitleri" yetişiyor.

Bölgede teknoloji eğitimi verilen merkezlerin eksikliğinin ortadan kaldırılması ve bu alandaki yarışmalarda başarı elde edilmesi amacıyla ETÜ Fen Fakültesinde 2015 yılında hizmete giren Mucitpark, Türkiye'nin en kapsamlı kurumlarından biri olarak dikkati çekiyor. 

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinin bireysel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan Mucitpark'ta, robotik kodlama, bilgisayar oyunları üretimi, sanal gerçeklik, sosyal inovasyon, fen bilimleri, ahşap ve havacılığın da aralarında olduğu 16 alandaki atölyelerde eğitim veriliyor.

Üniversite öğrencilerinin hem gönüllülük esasıyla eğitim verdiği hem de kendi çalışmalarında imkanlarından faydalandığı Mucitpark'taki öğrencilere, deney ve uygulamalı eğitimlerin yanında sosyal eğitim, sunum, hitabet, özgüven ve takım çalışması özellikleri kazandırılıyor.

Tatillerde de öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Mucitpark'ta, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu inovatif düşünen geleceğin "mucitleri" yetişiyor.

Mucitpark Genel Koordinatörü Ali Necip Nursoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul 1. sınıftan üniversite son sınıfa tüm öğrencileri kapsayan geniş bir kitleye eğitim verildiğini söyledi.

Milli teknoloji hamlesine proje üreten bireyler yetiştirme hedefi

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine fikir ve proje ürüten bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Nursoy, "Biz işe tohumdan başlamak istiyoruz. İlkokul çocuğunu alıp uzun süre eğitiyoruz. Öğrenci, 3-4 yıllık eğitimin ardından su altı robotları ve insansız hava araçları gibi ileri teknoloji sistemleri olan robotik sistemleri üretebiliyor." dedi.

Nursoy, çocuklara hazır şekilde proje verilmediğini, yazılımdan mekanik üretimine kadar ufak tefek yardımların dışında yardım da edilmediğini dile getirdi.

Böylece çocukların gelişimine katkı sağladıklarını vurgulayan Nursoy, şöyle devam etti:

"Biz geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyoruz. Bilim insanlarının da en önemli özelliği kendi fikirlerini ve çalışmalarını üretmesidir. Biz öğrencilere projeyi yapıp vermektense kendisinin vura kıra, tabiri caizse sürüne sürüne öğrenip projesi ve ürününü çıkartması için uzun yıllar sosyal ve teknik eğitim veriyoruz."

Nursoy, başarı sağlanması için öğrencilerin sınav yerine bilim ve teknolojiye ilgisine göre kabul edildiğini aktardı.

Çalışmalar öğrencilerin özgüvenini artırdı

Öğrencilerin tatil zamanlarını da Mucitpark'ta geçirdiğini anlatan Nursoy, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin buraya devam oranı ortalama yüzde 95. Çocuklar kendilerindeki gelişimi hissettiği için katılım yüksek oluyor. Veliler de sosyal ve teknik anlamda çocuğun hayata bakış açısının değiştiğini gördükleri için çocuklarının Mucitpark'a devamlılığını sağlamaya çalışıyor. Arkadaşları tatil merkezlerinde zaman geçirirken onlar buradaydı. Yazın lise öğrencilerimiz çalışmaları ve projeleri için burada yatıp kalktı. Kendilerini ifade edemeyen öğrencilerimiz, TEKNOFEST'teki jüri üyelerinin önüne çıkıp kendilerine hayran bırakacak şekilde çalışmalarını anlatan birey haline geldi."

Öğrencilerden Aybüke Özyurt ise Mucitpark'taki eğitimle gününün güzel geçtiğini aktardı.

Parktaki "scratch" çalışmasını çok sevdiğini anlatan Özyurt, "Burada sanal gerçeklik eğitimi alıyoruz ve kütüphanede drama etkinliği yapıyoruz. Eğlenceli oyunlar oynuyoruz. Burada çok eğleniyorum. Teknoloji ile aram iyi ve ileride yazılım mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Yüşa Hayat Duman da teknoloji ile iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burası bana eğitim merkezi gibi değil de dinlenmek amacıyla geldiğim bir yer gibi geliyor. Özellikle sanal gerçekliği çok seviyorum. İleride bilim insanı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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