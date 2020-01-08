Geleceğin internet trafiğindeki itici güç: Bulut oyun

“Şimdiye kadar, online oyun aracılığı ile nispeten küçük bir veri iletimi gerçekleşti. Ciddi anlamda büyük program dosyaları, kullanıcının kendi hard diskinde depolanıyor. Bulut oyun bunu değiştiriyor. Tüm bilişim operasyonları bir sunucu üzerinden yürütüldüğü için oyunların lokal kurulumlarına gerek kalmayacak. Evdeki masa üstü bilgisayar, akıllı telefon veya diğer cihazlar sadece birer çıktı medyaları olarak konumlanacak. Günümüzde oyunların oldukça gerçekçi olan görsel tasvirlerine bakarsanız, üstesinden gelinmesi gereken veri miktarının büyüklüğünü kolayca hayal edebilirsiniz.

Oyunların buluttan iletimi konusunda hala birtakım zorluklar var; eğer içerik 4K içinde iletiliyorsa bant genişliği gerekliliği de buna göre artıyor. Standard bir HD iletimi 3 ila 5 Mbps’e gerek duyuyor ancak ancak bu ileti 4K kalitesindeyse kompresyona bağlı olarak bu gereklilik 20 ila 50’ye çıkabiliyor. Ancak bu bile henüz bir son değil, çok yakın zamanda 8K’dan bahsedeceğiz.

Bant genişliği gerekliliklerine ek olarak, bulut oyun için gecikme süreleri büyük bir sorun olarak duruyor. Düşük gecikme süresi birçok faktöre bağlı, bunlardan biri kesinlikle uzamsal yakınlık. Veri iletimi için ışık hızı, doğal bir hız sınırı. Bazı noktalarda, örneğin her zamankinden çok hızlı bir iletimi çok da mümkün değil. O halde farklı yöntemler gerekiyor: Sunucu ve devreler kullanıcıya yakın olmalı. Veri paketleri halihazırda Frankfurt’tan Madrid’e 15 milisaniyede iletiliyor ve tüm Atlantik’te bu süre 40 milisaniye daha uzun. Bulut oyun sağlayıcıların veri ve bilişim kapasitelerini müşterilerine mümkün olduğunca yakın tutmaları çok önemli”.