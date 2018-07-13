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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
DHA
13.07.2018 - 08:14, Son Güncelleme:

Geleceğin dahilerini keşfetmeyi amaçlıyor

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Geleceğin dahilerini keşfetmeyi amaçlıyor

TURKCELL tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen Zeka Küpü projesi kapsamında bu kez Ordunun Kökenli Köyü Ortaokulunda teknoloji laboratuarı açıldı.

Anadoluda yaşayan genç dahileri keşfetmeyi hedefleyen proje hakkında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, önceliklerinin eğitim olduğunu vurgulayarak, Bizim için teknolojik gelişmeler kadar sosyolojik altyapıya yaptığımız yatırım da önemli. Bu kapsamda önceliğimiz eğitim. Eğitim pahalı bir iş; ama cahilliğin bir ülke ekonomisine maliyeti çok daha yüksek. Benim de içinde yetiştiğim Ordunun Kökenli Köyünde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaylaÿ geleceği şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Umudumuz bu köy gibi Türkiyenin birçok farklı köyünden Nobel ödülü kazanacak yeni bilim insanlarının yetişmesi. Kökenli Köyü bizim için bir çekim merkezi oldu; bu çocukların ise geleceğin yıldızları olacağına inancımız tam. Ay tutulur, güneş tutulur ama yıldızlar tutulamaz dedi.  

3 yıl önce başlayan proje kapsamında şu ana kadar 30 bin öğrenciye ulaşılırken, bu yıl sonuna kadar 50 bin öğrenciye ulaşılmış olması hedefleniyor. 

Teknoloji laboratuvarının açılışında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, tüm çalışmaları sorumluluk, farkındalık ve sürdürülebilirlik gibi üç kavramın ışığında gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Anadoluda yaşayan Genç dahileri keşfetmeyi ve desteklemeyi hedefleyen proje kapsamında Ordunun Kökenli Köyü Ortaokulu öğrencilerinin kısıtlı imkanlarla hayata geçirdiği teknoloji projeleri Turkcell Zeka Küpü sınıfında incelendi. Amerika Birleşik Devletlerinin Missouri eyaletinde yapılan First Lego League (FLL) World Festival Turnuvasında Bilim Kahramanları Derneğinin de desteğiyle Türkiye’yi temsil eden ve Proje Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Kökenli Ortaokulunun öğrencileri, geleceğin teknolojilerini artık Zeka Küpü sınıfında geliştirecek. 

Proje kapsamında öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de çocuklarıyla iletişimlerini artırabilmeleri ve onları destekleyebilmeleri için çalışmalar yapılıyor. Böylece gençlerin bilişsel yetenekleri artarken, ailelerin de çocuklarını geleceğe daha doğru ve güçlü hazırlaması hedefleniyor. 

ANADOLU’DA YAŞAYAN BİNLERCE AZİZ SANCAR VAR 

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı İsmail Bütün yaptığı konuşmada şunları söyledi: Anadoluda yaşayan binlerce Aziz Sancar var. Zeka Küpü projesiyle gerekli teknolojik donanımı kendilerine sağlayarak, onların başarı hikayelerine destek olmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki, bizleri gelecekte temsil edecek bu öğrencilerimiz ile dünyada yapay zeka ve kodlama alanlarında üretici konumunda bir ülke olacağız. 

2018DE 10 YENİ LABORATUVAR 

İki yıl gibi bir süre içerisinde Türkiye genelinde 19 ilde toplam 24 sınıf kuruldu, 4 bin 500den fazla öğrenciye yüz yüze eğitim verildiğini belirten Bütün, "Bu yıl bu sınıfımız d?hil olmak üzere 10 ilde 10 sınıfı daha öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Aynı zamanda BİLSEMlerde okuyan 21 bin 500 öğrenciye Maker ve Kodlama kiti dağıtıldı ve bu kite sahip öğrencilere internet üzerinden 150 bin ÿsaati aşan robotik ve kodlama eğitimi verildi. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler online eğitimlerle destekleniyor. Proje ile hedef üç yıl içinde 50 bin öğrenciye ulaşmak. Sadece laboratuvarların kurulduğu okullardaki öğrencilere değil, tüm ülkeye fayda sağlamayı amaçlayan projede, sürekli güncellenen portalda yer alan online eğitimler ve programlarla öğrencilerin yeni bilgiler edinmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor" dedi. 

CAMİ İMAMI VE KÖY HALKINDAN GENÇ MUCİTLERE DESTEK 

Dünyada 80 farklı ülkede gerçekleştirilen First Lego League (FLL) etkinliğinin Türkiye bacağında düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor FLL turnuvasında Ordu Kökenli Ortaokulu Robotik Takımı dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Çöpe çözüm, çöple çözüm temasından yola çıkarak, Çöpü Vaktinde Besine Dönüştür projesine imza atan takım, köylerindeki cami imamının destekleriyle yarışmalara katıldı. Öğrencilerin projesini desteklemek amacıyla köy halkından ve cami cemaatinden yardım toplayan İmam Ahmet Yeşilalan, öğrencilerle birlikte organizasyonda da yer aldı.

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