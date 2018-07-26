Geleceğin bilgisayar mühendisleri, 3. inzva Algoritma Kampı’nda buluştu
Türk hacker’ların buluşma noktası olan inzva, daha önce Eylül ve Şubat aylarında düzenlediği algoritma kamplarının kapsamını genişleterek, 28 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında, 84 kişinin katılımıyla Algoritma Yarışması Yaz Kampı’nı Beykoz Kundura’da düzenledi.
Ücretsiz olarak düzenlenen ve katılımcıların yeterlilik sınavıyla seçildiği kampa, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ gibi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile Doğa Koleji, Çapa Fen Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi gibi okullardan öğrenciler katıldı. Kamp, 10 gün boyunca ülkenin dört bir yanından katılımcılara ev sahipliği yaptı.
Algoritmayla düşünmenin ve bu doğrultuda veriyi kullanma yetkinliğinin, geleceğinin bilgisayar mühendislerine katma değer sağlayacak kritik bir fonksiyon olarak değerlendiren inzva ekibi, Türkiye’den alanında uzman mühendisler yetişmesine katkıda bulunma hedefiyle kampı düzenledi.
Kamp boyunca öğrenciler gruplar halinde algoritma konusunda eğitimler alıp, yarışmalara katıldılar. atılımcılar Prof. Dr. GönençErcan, Prof. Dr Taylan Cemgil, Dr. Yar. Doç. Barış Akgün, Doç. Tolga Can, Dr. Suzan Üsküdarlı gibi alanında saygın akademisyenlerin yanı sıra, ACM-ICPC dünya finalisti Kevin Atienza ve tecrübeli bilgisayar olimpiyatçılarından eğitim ve danışmanlık alma şansına sahip oldular.
Beykoz Kundura’nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, öğrenciler aynızamanda sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler ile tarihi binalarıgezme ve yakından tanıma fırsatını elde ettiler. 10 gün boyunca, Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerle tanışma ve sosyalleşme imkanı bulan katılımcılar, sabahları yogayla başladıkları güne eğitimler, soru-cevap seansları ve sosyal aktiviteler ile devam ettiler, akşamları ise Boğaz’a nazır çadırlarda konakladılar.
Algoritma konusundaki çalışmalar devam edecek
Kampla başlayan ve yoğun ilgiyle karşılanan bu etkinliğin, Türkiye’de ihtiyaç duyulan Algoritma Topluluğu’nu oluşturmak doğrultusunda ilk adım olduğunu belirten inzva yetkilileri, konuyla ilgili çalışmalara yıl boyunca faaliyet gösterecek Algoritma Akademisi projesi ile devam edeceklerini belirtti.
Birebir Eğitim Vakfı tarafından desteklenen, yapay zeka, algoritma ve siber güvenlik alanlarına odaklanan ve kar amacı gütmeyen bir topluluk olan inzva’nın Beykoz Kundura’da yıl boyu sürdürdüğükamp, buluşma ve çalışma gruplarını inzva.com ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle