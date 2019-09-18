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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.09.2019 - 02:45, Son Güncelleme:

'Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii' TEKNOFEST'te sergileniyor

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'Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii' TEKNOFEST'te sergileniyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk savunma sanayisinin MÖ 3. yüzyıldan günümüze gelişimini konu alan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" sergisini TEKNOFEST İstanbul'da ziyarete açtı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Türk savunma sanayisinin MÖ 3. yüzyıldan günümüze gelişimini konu alan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" sergisi, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ziyarete açıldı.

Türklerin tarih boyunca savunma sanayisi alanındaki başarılarını, girişimlerini ve bu alana yaptıkları katkıları ortaya koyma amacıyla hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" sergisi, TEKNOFEST İstanbul'a katılan gençlerden yoğun ilgi gördü.

Genel Türk ve Osmanlı tarihinin yanı sıra Cumhuriyet'in kurulmasından bugüne kadarki dönemin de yer aldığı sergide, Türk savunma sanayisine ilişkin gelişmeler MÖ 3. yüzyıldan günümüze zaman çizelgesi halinde sunuluyor.

Sergide ayrıca, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun da aralarında olduğu Türk savunma sanayisinin üretimi olan birçok geminin ve tankın maketi de bulunuyor.

Sergiye katılan Fatma Küçük (13), Türk savunma sanayisiyle ilgili daha önce bilmediği birçok şeyi sergide öğrendiğini belirterek, "Tarihsel süreçte yaşanan değişimi kronolojik olarak bir arada görmek güzel bir deneyim. Bu sergi ve TEKNOFEST İstanbul'daki diğer etkinlikler çok etkileyici. Bu etkinlikler, pilot olma hayalimi artırıyor." ifadelerini kullandı.

Savunma okur yazarlığının artırılması ve son dönemde savunma sanayisindeki atılımların tanıtılması amacıyla oluşturulan sergi, TEKNOFEST İstanbul'un son gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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