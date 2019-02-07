Gecenin koyu karanlığını ortadan kaldıran fener
Bugüne kadar kullandığınız fenerleri bir tarafa bırakın. İçinde 9 adet kalem pil bulunan Nebo Big Daddy marka fenerin ışığını açtığınızda 346 metreye kadar aydınlatma sağlayabiliyor.
Elektrik kesintisi söz konusu olduğunda yaydığı aydınlıkla aydınlatma sorununu geçici de olsa ortadan kaldıran Nebo Big Daddy Fener, normal fenerlere kıyasla daha ağır ve büyük bir yapıya sahip. Fener açıldığında 346 metre mesafeye ışık tutabilirken, özellikle kamp alanlarında tercih edilen bir ürün. Eyüboğlu’nun distribütörlüğünü yaptığı ürün, LED aydınlatma teknolojisinden faydalanıyor.
Bu teknoloji ile 2 bin lümen yoğun beyaz ışığa sahip olabilen ürün, aynı zamanda su geçirmiyor.
5 farklı ışık moduyla birlikte gelen ürünün modlar arası geçişini yapabilmek için fenerin hemen arka kısmında bulunan açma/kapama butonuna hafifçe basılması yeterli oluyor.
Ürünün Türkiye fiyatı ise 369.99 TL.
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