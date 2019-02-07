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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.02.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Gecenin koyu karanlığını ortadan kaldıran fener

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Gecenin koyu karanlığını ortadan kaldıran fener

Bugüne kadar kullandığınız fenerleri bir tarafa bırakın. İçinde 9 adet kalem pil bulunan Nebo Big Daddy marka fenerin ışığını açtığınızda 346 metreye kadar aydınlatma sağlayabiliyor.

Elektrik kesintisi söz konusu olduğunda yaydığı aydınlıkla aydınlatma sorununu geçici de olsa ortadan kaldıran Nebo Big Daddy Fener, normal fenerlere kıyasla daha ağır ve büyük bir yapıya sahip. Fener açıldığında 346 metre mesafeye ışık tutabilirken, özellikle kamp alanlarında tercih edilen bir ürün. Eyüboğlu’nun distribütörlüğünü yaptığı ürün, LED aydınlatma teknolojisinden faydalanıyor.

Bu teknoloji ile 2 bin lümen yoğun beyaz ışığa sahip olabilen ürün, aynı zamanda su geçirmiyor. 

Gecenin koyu karanlığını ortadan kaldıran fener


5 farklı ışık moduyla birlikte gelen ürünün modlar arası geçişini yapabilmek için fenerin hemen arka kısmında bulunan açma/kapama butonuna hafifçe basılması yeterli oluyor. 

Ürünün Türkiye fiyatı ise 369.99 TL.

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