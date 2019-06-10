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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
10.06.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

Gece geç uyuyanlar vücut saatini '3 haftada eğitebilir'

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Gece geç uyuyanlar vücut saatini '3 haftada eğitebilir'

Bilim insanları, geceleri geç yatma alışkanlığı olan "gece kuşlarının" 3 hafta içinde vücut saatlerini yeniden eğiterek daha sağlıklı olabileceği bir formül ortaya koydu.

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi ile Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden araştırmacılar, gece saat 02:00'den önce uyku tutmayan bir grup katılımcıya yaşam tarzlarında bazı değişiklikler önerdi.

Aynı saatlerde yatağa gitmek, kafeinden uzak durmak ve sabahları bol miktarda gün ışığına maruz kalmak, bu öneriler arasındaydı. Araştırmacılar bu önerilerin zaten daha önceden de bilindiğini kabul ederken, bazı taktiklerin ise insanların yaşamında önemli değişimler yaratabileceğini söyledi.

Araştırmanın sonunda katılımcılar 3 hafta sonra vücut saatlerini 2 saat erkene çekebildi.

Her insanın güneşin doğuşu ve batışını takip eden ritmlerle çalışan farklı vücut saatleri var.

Bazı insanların vücut saatleri ise, diğerlerine göre çok daha geç saatlere kurulu.

"Erkenciler" sabahın ilk ışıklarıyla kalkabilirken akşam ayakta duramaz hale gelirken, "gece kuşları" geç saatlerde aktif kalabiliyor.

Ancak dünya düzeninin "sabah 9 akşam 5" çalışma hayatı üzerine kurulu olduğunu düşünürsek, bu "gececilerin" pek çoğu vücutlarının hazır olmasından saatler önce alarm sesine uyanıyor. Bu da sağlık sorunlarına yol açıyor.

Öneriler neler?

Araştırma için ortalama 02:30'da yatağa giden ve sabah 10:00'dan önce uyanamayan katılımcıların bir programa uyması istendi.

Programda istenen düzen şöyle:

Normalden 2-3 saat önce uyanıp dışarı çık ve bol bol sabah güneşi al

En kısa zamanda kahvaltını et

Yalnızca sabahları spor yap

Her gün aynı saatte öğle yemeği ye ve 19:00'dan sonra hiçbir şey yeme

Saat 15:00'ten sonra kafeinden uzak dur

Saat 16:00'dan sonra kestirmek yok

Normalden 2-3 saat önce yatağa git ve akşam saatlerinde ışık miktarını azalt

Program başarılı oldu ve katılımcıların vücut saatleri 3 hafta sonra 2 saat geriye gitti.

Sleep Medicine isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, bu kişilerin uyku süreleri de aynı kaldı.

Uykusuzluk, stres ve depresyon seviyelerinde düşüş gözlemlenirken, yapılan testler katılımcıların tepki sürelerinin de ilerlediğini gösterdi.

Bedenin güneşin geçişi ile uyumlu hareket etmesini sağlayan en önemli unsur, ışık. Bu nedenle insan vücudunun gün içinde daha çok ışık alması, gece ise ışıktan uzak durması öneriliyor.

Uykuya dalma ve uyanma saatlerinin düzenli olmaması durumunda vücut saati bozuluyor. Bu da kalp rahatsızlıkları dahil pek çok hastalığa neden oluyor, stres seviyesi ve depresyonun önünü açıyor.

 

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