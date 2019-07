Gears 5, Xbox One ve PC oyuncularıyla buluşuyor

Gears of War serisinin merakla beklenen yeni oyunu olan Gears 5, 19-21 Temmuz ve 26-28 Temmuz tarihlerinde Tech Test ile oyun severlerle buluşacak. Ön sipariş verenler, geçtiğimiz E3 Fuarı'nda son gelişmeleri paylaşılan Gears 5'i Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox Game Pas for PC üyeleri Tech Test sezonuna katılarak erkenden deneyimleme imkanına sahip olacak. İki farklı haritada Arcade, Escalation ve King of the Hill oyun modlarının oynanabileceği Tech Test'te, ilk kez Gears of War oynayanlar için ise oyu Bootcamp modu yer alıyor.

Gelişmiş grafikleriyle öne çıkan Gears 5, Tech Test için 16 Temmuz tarihinden itibaren oyunseverler tarafından indirilebilecek. Oyun sırasında üç farklı görevi yapan oyuncular, her bir görev için Tech Test'e özel silah skin'leri kazanacak. Görevlerin hepsini bitirenler ise buna ek olarak Gears 5 banner'ının sahibi olacak. Gears 5'in çıkış tarihinden önce Gears of War serisini bitirmek isteyenler, serinin tüm oyunlarına Xbox Game Pass'ten ulaşabilecek.

Oyunseverlerin ayrıcalıklı dünyası: Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate üyeleri, E3 fuarında dünya lansmanının 10 Eylül'de gerçekleşeceği duyurulan Gears 5'i 6 Eylül’den itibaren Ultimate Edition ile oynayabilme ayrıcalığını elde edecek. Xbox Game Pass Ultimate’a yeni üye olacaklar Xbox’ın tüm üyelik modellerini tek bir serviste birleştiren en gelişmiş servisine ilk ay için sadece 5.90 TL ödeyecek.