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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.07.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Gears 5, Xbox One ve PC oyuncularıyla buluşuyor

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Gears 5, Xbox One ve PC oyuncularıyla buluşuyor

Xbox'ın efsanevi Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5, 19-21 Temmuz ve 26-28 Temmuz tarihlerinde Tech Test'e açılıyor. Oyunseverler, 10 Eylül'de Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek Gears 5'i Tech Test ile erkenden deneyimleme şansı yakalayacak.

Gears of War serisinin merakla beklenen yeni oyunu olan Gears 5, 19-21 Temmuz ve 26-28 Temmuz tarihlerinde Tech Test ile oyun severlerle buluşacak. Ön sipariş verenler, geçtiğimiz E3 Fuarı'nda son gelişmeleri paylaşılan Gears 5'i Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox Game Pas for PC üyeleri Tech Test sezonuna katılarak erkenden deneyimleme imkanına sahip olacak. İki farklı haritada Arcade, Escalation ve King of the Hill oyun modlarının oynanabileceği Tech Test'te, ilk kez Gears of War oynayanlar için ise oyu Bootcamp modu yer alıyor. 

Gelişmiş grafikleriyle öne çıkan Gears 5, Tech Test için 16 Temmuz tarihinden itibaren oyunseverler tarafından indirilebilecek. Oyun sırasında üç farklı görevi yapan oyuncular, her bir görev için Tech Test'e özel silah skin'leri kazanacak. Görevlerin hepsini bitirenler ise buna ek olarak Gears 5 banner'ının sahibi olacak. Gears 5'in çıkış tarihinden önce Gears of War serisini bitirmek isteyenler, serinin tüm oyunlarına Xbox Game Pass'ten ulaşabilecek.

Oyunseverlerin ayrıcalıklı dünyası: Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate üyeleri, E3 fuarında dünya lansmanının 10 Eylül'de gerçekleşeceği duyurulan Gears 5'i 6 Eylül’den itibaren Ultimate Edition ile oynayabilme ayrıcalığını elde edecek. Xbox Game Pass Ultimate’a yeni üye olacaklar Xbox’ın tüm üyelik modellerini tek bir serviste birleştiren en gelişmiş servisine ilk ay için sadece 5.90 TL ödeyecek.

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