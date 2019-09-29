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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
29.09.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Gears 5: PlayStation sahipleri biraz üzülecek!

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Gears 5: PlayStation sahipleri biraz üzülecek!

Gears serisinin bugüne dek tasarlanan en iyi hikayeye sahip olan ve aynı zamanda göze güzel görünen oyunu Gears 5 sahalara indi. Bu yılın en iyi oyunlarından biri olan Gears 5 sadece Xbox One ve PC için satışa sunulduğundan, PlayStation sahipleri bu oyunun eksikliğini fazlasıyla hissedecek. Fazla sözü uzatmadan oyunda dikkat çeken detaylarla sizi baş başara bırakıyoruz.

Xbox'ın efsanevi Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5, Xbox’un avantajlı ve zengin içerikli üyelik platformu Game Pass Ultimate üyelerine sunuldu. Oyuncular kısa sürede Gears 5'e büyük ilgi gösterirken, oyun getirdiği pek çok yeni dinamikle dikkat çekiyor.

Oyun dünyasının en çok beğeni toplayan serilerinden olan Gears, beş heyecanlı mod ve şimdiye kadarki en derin senaryo moduyla sevenlerini büyülüyor. Kıyasıya geçen savaşların temposu, yeni, agresif, riskli ortak görev modları, yeni ve klasik haritalar, ödüllü rekabetçi stilleri ve yeni kahraman yetenekleri ile Gears 5, konsol ve PC üzerinde en dikkat çeken oyunlardan biri olmayı başardı.

Gears 5: PlayStation sahipleri biraz üzülecek

The Coalition ve Microsoft işbirliğiyle geliştirilen Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5, 2012’de raflardaki yerini alan Halo 4’ten bu yana ilk haftasına en çok oynanan Microsoft oyunu olmayı başarmış durumda.

GAME PASS'İ OLANA GEARS 5 ÜCRETSİZ

Elbette yeni GeoW oyununun bu başarısının ardında Game Pass sisteminin de büyük bir etkisi bulunuyor. Bilindiği üzere Microsoft oyunu yayınladıktan hemen sonra Game Pass üzerinden ücretsiz olarak erişime sundu. Dolayısıyla Game Pass üyeleri yeni Gears oyununa tek bir kuruş bile ödemeden erişim hakkı kazandı.

Gears 5: PlayStation sahipleri biraz üzülecek

GELELİM OYUNUN HİKAYESİNE

Gears 5, serinin tarihi boyunca ki en uzun hikayeye sahip ve oynanış konusunda da oldukça fazla değişiklik sunuyor. Oyunun başlarında geleneksel olarak çizgisel başlayan hikaye daha sonra açılıyor ve oyunun en büyük değişimi ile karşılaşıyoruz. Artık bölümler her köşesini keşfedebileceğimiz bölgeler haline dönüşmüş ve her birinde yepyeni bir canlı topluluğu ile karşılaşıyoruz. Bölgeler yeterince büyük ve yan görevler ile de zenginleştirilmiş. Tamamen açık dünya olarak niteleyemesek de serideki tüm oyunlardan daha büyük . Bir nevi Metro Exodus'un yapısında diyebiliriz.

Gears 5: PlayStation sahipleri biraz üzülecek

Gears of War yani yeni adıyla Gears elbette hiçbir zaman sadece hikayeden ibaret olmadı. Yeni oyun da başarılı çok oyunculu modlarını yine beraberinde sunuyor. Daha önce olanlara ek olarak Gears 5'te yer alan yeni mod ile oyun, kendine yine üst düzey çok oyunculu oyunlar içinde yer bulmayı başarıyor. Yeni PVE modunun adı Kaçış (Escape). Üç oyuncu olarak kovana sızıp bomba yerleştirmeye çalıştığınız bu modda adı üzerinde sonrasında sağ salim dışarı kaçmaya çalışıyorsunuz.

Çok oyunculu mod oynayacaksak PvE olanları daha çok tercih ediyoruz. Dolayısıyla Sürü (Horde) modunun geri dönüyor olması güzel ve bu mod oldukça da eğlenceli.

Gears 5: PlayStation sahipleri biraz üzülecek


OYUN SİZİ İÇİNE ÇEKECEK

Gears 5'in performansı hayli iyi. Hikaye modu 60fps'de akıyor. Üzerine 4K ve HDR gibi detaylar da eklendiğinde Gears 5 son dönemlerde oynadığımız en iyi görünen oyun olmayı başarıyor. Karşınıza çıkan yaratıkların detayları inanılmaz ve oyun kesinlikle seri içindeki en renkli oyun olma ünvanını da eline geçiriyor. Sesler için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Seslendirmeler çok başarılı.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Oyunda Türkçe dil desteği de yer alıyor.

Gears 5: PlayStation sahipleri biraz üzülecek

Gears 5 minimum sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD FX-6000 series / Intel i3 Skylake
Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 or RX 560 / NVIDIA GTX 760 veya GTX 1050
VRAM: 2GB
RAM: 6GB

Gears 5 önerilen sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 3 / Intel i5 Skylake
Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 or RX 560 / GTX 970 veya GTX 1660 Ti
VRAM: 4GB
RAM: 8GB

Gears 5 ideal sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 7 / Intel i7 Skylake
Ekran kartı: AMD Radeon VII / NVIDIA GTX 2080
VRAM: 8GB
RAM: 16GB

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