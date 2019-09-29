Gears 5: PlayStation sahipleri biraz üzülecek!

Xbox'ın efsanevi Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5, Xbox’un avantajlı ve zengin içerikli üyelik platformu Game Pass Ultimate üyelerine sunuldu. Oyuncular kısa sürede Gears 5'e büyük ilgi gösterirken, oyun getirdiği pek çok yeni dinamikle dikkat çekiyor.

Oyun dünyasının en çok beğeni toplayan serilerinden olan Gears, beş heyecanlı mod ve şimdiye kadarki en derin senaryo moduyla sevenlerini büyülüyor. Kıyasıya geçen savaşların temposu, yeni, agresif, riskli ortak görev modları, yeni ve klasik haritalar, ödüllü rekabetçi stilleri ve yeni kahraman yetenekleri ile Gears 5, konsol ve PC üzerinde en dikkat çeken oyunlardan biri olmayı başardı.





The Coalition ve Microsoft işbirliğiyle geliştirilen Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5, 2012’de raflardaki yerini alan Halo 4’ten bu yana ilk haftasına en çok oynanan Microsoft oyunu olmayı başarmış durumda.

GAME PASS'İ OLANA GEARS 5 ÜCRETSİZ

Elbette yeni GeoW oyununun bu başarısının ardında Game Pass sisteminin de büyük bir etkisi bulunuyor. Bilindiği üzere Microsoft oyunu yayınladıktan hemen sonra Game Pass üzerinden ücretsiz olarak erişime sundu. Dolayısıyla Game Pass üyeleri yeni Gears oyununa tek bir kuruş bile ödemeden erişim hakkı kazandı.





GELELİM OYUNUN HİKAYESİNE

Gears 5, serinin tarihi boyunca ki en uzun hikayeye sahip ve oynanış konusunda da oldukça fazla değişiklik sunuyor. Oyunun başlarında geleneksel olarak çizgisel başlayan hikaye daha sonra açılıyor ve oyunun en büyük değişimi ile karşılaşıyoruz. Artık bölümler her köşesini keşfedebileceğimiz bölgeler haline dönüşmüş ve her birinde yepyeni bir canlı topluluğu ile karşılaşıyoruz. Bölgeler yeterince büyük ve yan görevler ile de zenginleştirilmiş. Tamamen açık dünya olarak niteleyemesek de serideki tüm oyunlardan daha büyük . Bir nevi Metro Exodus'un yapısında diyebiliriz.





Gears of War yani yeni adıyla Gears elbette hiçbir zaman sadece hikayeden ibaret olmadı. Yeni oyun da başarılı çok oyunculu modlarını yine beraberinde sunuyor. Daha önce olanlara ek olarak Gears 5'te yer alan yeni mod ile oyun, kendine yine üst düzey çok oyunculu oyunlar içinde yer bulmayı başarıyor. Yeni PVE modunun adı Kaçış (Escape). Üç oyuncu olarak kovana sızıp bomba yerleştirmeye çalıştığınız bu modda adı üzerinde sonrasında sağ salim dışarı kaçmaya çalışıyorsunuz.

Çok oyunculu mod oynayacaksak PvE olanları daha çok tercih ediyoruz. Dolayısıyla Sürü (Horde) modunun geri dönüyor olması güzel ve bu mod oldukça da eğlenceli.







OYUN SİZİ İÇİNE ÇEKECEK

Gears 5'in performansı hayli iyi. Hikaye modu 60fps'de akıyor. Üzerine 4K ve HDR gibi detaylar da eklendiğinde Gears 5 son dönemlerde oynadığımız en iyi görünen oyun olmayı başarıyor. Karşınıza çıkan yaratıkların detayları inanılmaz ve oyun kesinlikle seri içindeki en renkli oyun olma ünvanını da eline geçiriyor. Sesler için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Seslendirmeler çok başarılı.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Oyunda Türkçe dil desteği de yer alıyor.





Gears 5 minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD FX-6000 series / Intel i3 Skylake

Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 or RX 560 / NVIDIA GTX 760 veya GTX 1050

VRAM: 2GB

RAM: 6GB

Gears 5 önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 3 / Intel i5 Skylake

Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 or RX 560 / GTX 970 veya GTX 1660 Ti

VRAM: 4GB

RAM: 8GB

Gears 5 ideal sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 7 / Intel i7 Skylake

Ekran kartı: AMD Radeon VII / NVIDIA GTX 2080

VRAM: 8GB

RAM: 16GB



