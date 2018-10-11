GDG DevFest Istanbul için geri sayım

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
11.10.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

GDG DevFest Istanbul için geri sayım

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GDG DevFest Istanbul için geri sayım

GDG Istanbul ekibi tarafından altıncısı düzenlenen GDG DevFest Istanbul 2018, 4 Kasım Pazar günü UNIQ İstanbul'da yapılacak. Katılımcılar, tüm gün sürecek bu festivalde 4 paralel oturum, 30'un üzerinde konuşmacı ile Android, Cloud, Machine Learning, AoG ve Design alanlarında oturumlar yapılacak.

GDG Istanbul hakkında

Google Developer Group(GDG) Istanbul dünya üzerindeki 100+ ülkedeki 500+ diğer GDG toplulukları gibi Google teknolojilerine ilgi duyan yazılım geliştiricilerin bir araya gelerek oluşturduğu gönüllülük temeline dayalı bir topluluktur. Topluluk, senelerdir aylık bazda etkinlikler düzenleyerek güncel konuları ele alıp, katılımcıları ile paylaşıyor. Bunun yanında yılın son çeyreğinde düzenledikleri, büyük ilgi gören Devfest ve bahar döneminde gerçekleştirdiğimiz Women Techmakers IWD etkinlikleriyle de her yıl büyük katılım ve ilgi topluyor. Bu etkinlikler ve GDG Istanbul hakkında gerekli bilgiye gdg.ist adresinden ulaşabilirsiniz.

GDG Devfest nedir?

GDG Devfest' ler GDG topluluklarında yer alan kişiler tarafından organize edilen non-profit konferanslardır. Geçtiğimiz yıl dünya üzerinde gerçekleştirilen 200 Devfest' den biri olan ve 7'si yabancı 36 konuşmacı, 5 paralel salonda 36 oturum ve %25'i kadın 1000 kadar katılımcıyla sınırlayarak dünya üzerindeki en büyük devfestlerden ve İstanbul'daki en prestijli yazılım konferanslarından biri GDG İstanbul ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Bu sene 6’incisi gerçekleştirilecek konferansta gün boyu mobil ve web teknolojileri, cloud, iot, machine learning & ai ve kullanıcı deneyimi konularında oturum ve workshoplar düzenlenecek. 

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