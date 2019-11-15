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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.11.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

GDG DevFest İstanbul 2019 kapılarını açıyor

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GDG DevFest İstanbul 2019 kapılarını açıyor

GDG DevFest İstanbul 2019, 24 Kasım Pazar günü UNIQ İSTANBUL‘da kapılarını geliştiricilere açacak. GDG İstanbul ekibi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen etkinliğin hazırlıkları devam ederken, merak edilen DevFest İstanbul 2019‘un içeriği hakkında bilgiler paylaşılmaya başladı.

100 ülkede, 555 şehirde aktif olarak görev yapan ve dünyanın hemen her yerindeki gönüllü üyeleri ile DevFest konferansları ve etkinlikler düzenleyerek Google geliştirici ekosisteminin bir araya gelmesini sağlayan Google Developer Groups’un (Google Geliştirici Grupları) İstanbul organizasyonu, Türkiye’deki en kapsamlı geliştirici konferanslarından biri olan GDG DevFest İstanbul 2019 için hazırlıklarını tamamladı.

2009 yılından bu yana bu oluşumun ülkemizdeki önemli çıktılarından biri olan GDG DevFest İstanbul etkinliği, her yıl edinilen tecrübeler ve Peak Games, Google, Zeplin, Adesso, Pixery ve JetBrains başta olmak üzere, öncü firmaların destekleri ile bu yıl yedinci kez gerçekleşiyor. 24 Kasım 2019 Pazar günü UNIQ Istanbul’da kapılarını geliştiricilere açacak olan GDG DevFest İstanbul, 4 farklı sahnede gerçekleşecek paralel oturumlar ile 40’dan fazla yerli ve yabancı konuşmacıyı ağırlamayı planlıyor. Yeni nesil mobil ve web tabanlı teknolojiler, makine öğrenimi ve TensorFlow konuları çevresinde gerçekleşecek etkinliğin 1500’den fazla katılımcıya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Konuşma yapacağı belli olanlar

Bilal Çınarlı (Adidas), Carlos Sanchez (Adobe) , Carmen Andoh (Google), Dylan Drost (DynaDroid), Ecaterina Grisaeva (Google) , Hadi Tok (CitizenMe) , Kevin Nelson (Google) , M.Yusuf Sarıgöz(AI Labs), Mark Stephens(IDRsolutions), Metin Seylan(Scotty), Muhammed Salih Güler (OneFootball GmbH), Murat Yener (Google), Necati Sözer(BiSU), Resul Caner Yıldırım (Tmob & Artisan UX), Sascha Wolter (Cognigy), Selin Alara Örnek (Özel Küçük Prens Ortaokulu), Van Riper (Google), Önder Ceylan (LINKIT & KLM) , Ahmet Keskin (Trendyol), Alaa Alnuaimi (-99 design studio), Damian Burke (OneFootball) , Mateusz Herych (IG) , Murat Can Bur (Trendyol), Nirali Abhani (IDR Solutions)

Etkinlik programının detayları için devfest.istanbul/schedule adresini ziyaret edebilirsiniz.

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