Gboard'a ifadeler özelliği geldi
Apple'ın iOS yüklü cihazlarda 3. parti klavyelere izin vermesinin ardından Google, Gboard klavye uygulamasını App Store'da yayınlamıştı. Bu uygulamaya yeni bir güncelleme ile ifadeler özelliği eklendi.
Google'ın iOS'lara sunduğu klavyesi, klasik iOS klavyesinin aksine, Google üzerinden arama yapma, hava durumu gönderme, GIF ve emoji arama gibi hizmetleri kullanıcılara sunuyor. Bu klavye son yayınlanan güncelleme ile artık ifadeler özelliğine kavuştu.
Bu özellik sayesinde internette gördüğünüz ifadeleri artık kullanabilirsiniz. Ayrıca bu ifadeleri kopyalayıp iMessage ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden de yollayabiliyorsunuz. Güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise parmağınızı hızlıca yukarı kaydırarak veya üst satıra uzun basarak sayı yazmak. Bu özellik kullanışı oldukça kolaylaştırıyor ve klasik iOS klavyesinde de bulunmuyor.
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