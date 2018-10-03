GAÜN'lü mühendis adaylarının başarısı
Mühendislik Fakültesi öğrencileri, İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampında katıldıkları yazılım maratonunda “Locial” isimli projeleriyle Türkiye birincisi oldu.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin, İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampı “Hack’n Break”te katıldıkları yazılım maratonunda “Locial” isimli projeleriyle Türkiye birincisi olduğu bildirildi.
GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencileri Deniz Can Ilgın, Burak Yeşilbağ ve Ahmet Bostancıklıoğlu’ndan oluşan ekip, Açık İnovasyon Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenen kamp kapsamındaki "Hackathon" isimli programlama maratonunda, aralarında mesleği yazılım mühendisliği de olan rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.
Öğrenciler, HERE firmasının Berlin’deki Ar-Ge merkezinde staj hakkı ve 15 bin lira para ödülünün yanı sıra projelerini hayata geçirdikleri takdirde yatırımcı ve mentör desteği alma hakkını kazandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen takım lideri Deniz Can Ilgın, "Türkiye çapında yazılım ve girişimcilik alanındaki her yarışmaya katılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar çeşitli ödüller de aldık, bu da onlardan birisi. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek için uğraşıyoruz." dedi.
Locial’in harita tabanlı sanal gerçeklik mantığıyla çalışan bir sosyal medya türü olduğunu ifade eden Ilgın, haritadaki gerçek işletmelere sanal alanlar oluşturarak, işletmelere sanal ortamda da müşteri bulmalarının sağladığını ve orada bulunan müşterilere çeşitli sosyal fırsatlar sunulduğunu belirtti.
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