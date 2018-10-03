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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.10.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

GAÜN'lü mühendis adaylarının başarısı

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GAÜN'lü mühendis adaylarının başarısı

Mühendislik Fakültesi öğrencileri, İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampında katıldıkları yazılım maratonunda “Locial” isimli projeleriyle Türkiye birincisi oldu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin, İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampı “Hack’n Break”te katıldıkları yazılım maratonunda “Locial” isimli projeleriyle Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencileri Deniz Can Ilgın, Burak Yeşilbağ ve Ahmet Bostancıklıoğlu’ndan oluşan ekip, Açık İnovasyon Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenen kamp kapsamındaki "Hackathon" isimli programlama maratonunda, aralarında mesleği yazılım mühendisliği de olan rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Öğrenciler, HERE firmasının Berlin’deki Ar-Ge merkezinde staj hakkı ve 15 bin lira para ödülünün yanı sıra projelerini hayata geçirdikleri takdirde yatırımcı ve mentör desteği alma hakkını kazandı. 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen takım lideri Deniz Can Ilgın, "Türkiye çapında yazılım ve girişimcilik alanındaki her yarışmaya katılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar çeşitli ödüller de aldık, bu da onlardan birisi. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek için uğraşıyoruz." dedi.

Locial’in harita tabanlı sanal gerçeklik mantığıyla çalışan bir sosyal medya türü olduğunu ifade eden Ilgın, haritadaki gerçek işletmelere sanal alanlar oluşturarak, işletmelere sanal ortamda da müşteri bulmalarının sağladığını ve orada bulunan müşterilere çeşitli sosyal fırsatlar sunulduğunu belirtti.

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