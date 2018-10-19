Gartner’ın Operasyonel Teknoloji Güvenliği alanında önerdiği ilk Türk şirket oldu
Siber güvenlik alanında hizmet veren Biznet Bilişim, Gartner’ın açıkladığı “Operasyonel Teknoloji Güvenliği Pazar Rehberi 2018”de dünyanın önde gelen markalarıyla birlikte yer aldı.
Gartner’ın kurumlara yönelik yayımladığı bu rehberde Operasyonel Teknoloji (OT) alanında verdiği hizmetlerle öne çıkan şirketler yer alıyor. Ayrıca yeni oluşmasına rağmen hızla büyüyen bu alana yönelik genel bilgiler, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri de bulunuyor.
Gartner tarafından hazırlanan bir rapora girmenin çok zor ve bir o kadar da önemli olduğunu vurgulayan Biznet Bilişim Genel Müdürü Serdar Yokuş, “Bu raporda yer alırken yeni gelişmeler ve teknolojilerle birlikte gelen tehditlere karşı hazırlıklı olabilme, yeni yetkinlikler geliştirerek bu tehditlerle nasıl başa çıkacağımızın yollarını keşfetme süreçlerinden geçtik. Bu çaba; kendimizi geliştirmemizi ve rekabet üstünlüğümüzü sürdürmemizi sağladı. Bu rapora girmek, bizim için apayrı bir prestij kaynağı oldu ve gittiğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu göstererek bizi cesaretlendirdi.” dedi.
Enerji, ulaşım ve su şebekeleri gibi kritik altyapıların Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) kapsamında kullandıkları OT mimarilerinin güvenlik ihtiyaçları, BT sektörüne göre birçok açıdan farklılık gösteriyor. Bu sebeple OT’nin siber güvenliği ve dayanıklılığı farklı bir uzmanlık ve tecrübe gerektiriyor. OT’nin önceliği işletmenin güvenli ve kesintisiz çalışması olurken, BT’nin önceliğini güvenlik oluşturuyor. Bu tür farklar da OT ile BT arasındaki mesafeyi açıyor. OT ve BT altyapılarında çalışan birimlerin önceliklerinin farklı olması ve farklı diller konuşmasına rağmen, temelde BT ve OT altyapılarının ortak bir amacı var. O da işletmenin güvenilir bir şekilde hizmet vermesini sağlamak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle