MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGaming İstanbul’dan Mount & Blade II sürprizi
GeriTeknoloji Gaming İstanbul’dan Mount & Blade II sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Gaming İstanbul’dan Mount & Blade II sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaming İstanbul’dan Mount & Blade II sürprizi

Oyun meraklılarının beklediği Gaming İstanbul, Mount & Blade II Bannerlord’un Multiplayer Beta versiyonunu katılımcılarıyla buluşturacak.

Mount & Blade II Bannerlord Mart 2020’de piyasaya çıkmadan önce Multiplayer Beta versiyonu ile Gaming İstanbul’da oyun severlerle bir araya gelecek. İlk kez 2005 yılında TaleWorlds isimli Türk oyun firması tarafından geliştirilen oyun, temel olarak strateji, aksiyon ve rol yapma üzerine kurulu. Mount & Blade’ten sonra pek çok oyun firması için örnek teşkil eden ve oyuncuların aynı zamanda yönettikleri ordularla birlikte savaşabiliyor olması da oyunun en dikkat çekici özelliklerinden.

Alanının dahi isimlerinden Armağan Yavuz tarafından yaratılan ve Orta Çağ’ın büyülü dünyasında geçen Mount & Blade II Bannerlord, meraklıları tarafından Gaming İstanbul’da oynanabilecek.

Tekli ve çoklu oyun modu seçeneklerinin bir arada yer aldığı oyunda görsel olarak birçok yenileme ve geliştirme, arayüz güncellemesi, savaş mekanikleri, taktikler ve yapay zeka olarak birçok güncelleme bulunuyor.

Gaming İstanbul katılımcılarına özel olarak hazırlanan Talesworlds deneyim alanında oyuncular altı kişilik dört takım halinde (Team Death Match) birbirlerine karşı oynayabilecek.

Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruzÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun uygun fiyatlı telefon modellerinden Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruz. Telefon; sadece uygun fiyatıyla değil, dört kamerası dahil diğer donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle