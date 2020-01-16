Gaming İstanbul’dan Mount & Blade II sürprizi

Mount & Blade II Bannerlord Mart 2020’de piyasaya çıkmadan önce Multiplayer Beta versiyonu ile Gaming İstanbul’da oyun severlerle bir araya gelecek. İlk kez 2005 yılında TaleWorlds isimli Türk oyun firması tarafından geliştirilen oyun, temel olarak strateji, aksiyon ve rol yapma üzerine kurulu. Mount & Blade’ten sonra pek çok oyun firması için örnek teşkil eden ve oyuncuların aynı zamanda yönettikleri ordularla birlikte savaşabiliyor olması da oyunun en dikkat çekici özelliklerinden.

Alanının dahi isimlerinden Armağan Yavuz tarafından yaratılan ve Orta Çağ’ın büyülü dünyasında geçen Mount & Blade II Bannerlord, meraklıları tarafından Gaming İstanbul’da oynanabilecek.

Tekli ve çoklu oyun modu seçeneklerinin bir arada yer aldığı oyunda görsel olarak birçok yenileme ve geliştirme, arayüz güncellemesi, savaş mekanikleri, taktikler ve yapay zeka olarak birçok güncelleme bulunuyor.

Gaming İstanbul katılımcılarına özel olarak hazırlanan Talesworlds deneyim alanında oyuncular altı kişilik dört takım halinde (Team Death Match) birbirlerine karşı oynayabilecek.