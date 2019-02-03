GAMING İSTANBUL: Oyun dünyasının devleri bir arada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGAMING İSTANBUL: Oyun dünyasının devleri bir arada
GeriTeknoloji GAMING İSTANBUL: Oyun dünyasının devleri bir arada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
03.02.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

GAMING İSTANBUL: Oyun dünyasının devleri bir arada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GAMING İSTANBUL: Oyun dünyasının devleri bir arada

Hafta sonuna hareketli başlayan GAMING İSTANBUL, her yaştan ziyaretçi akınına uğradı. Kapıların herkese açıldığı saat 10:00 öncesinde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler arasında ailelerin çokluğu dikkat çekerken, fuarın önceki senelerde yakaladığı rekor bir kez daha tazelenebilir.

Kadın katılım oranında rekor Türkiye’de

Dünyadaki oyun fuarlarındaki ortalama yüzde 15 kadın katılım oranına karşılık, önceki senelerde yüzde 28 kadın katılım oranı yakalayan GAMING İSTANBUL, eğlence dolu anlar vaat ediyor. Bu yıl 100 binden fazla ziyaretçinin katılması beklenen fuardaki Nintendo ve PlayStation sponsorluğundaki çocuk oyun alanı ile alışveriş alanı, fuarın ailelere de hitap etmesini sağlıyor.

Çocuklar, yaşa özel bileklikler ile güvende

GAMING İSTANBUL organizatörü GL Events, fuar girişinde çocuklara verilen bileklikler ile herkesin kendisi için uygun oyunu oynamasını sağlıyor. PEGI (Pan-European Game Information) işbirliği sayesinde genç ziyaretçiler, sadece kendi yaşlarına uygun içeriğe erişebiliyor.

Oyun dünyasının devleri bir arada

Hepsiburada’nın ‘Destansı Sponsor’luğu ile gerçekleştirilen GAMING İSTANBUL’da Playstation, Epic Games, Epin – YesilyurtGame, Omen by HP, Aral, Redbull, Dell Alienware, Vodafone Freezone, XDRIVE, setimedia, LaSalleCollege, 13 Aksesuar gibi şirketler yer alırken, fuarın bileklik sponsoru InGame Group - Zula, B2B Nadir Sponsoru Xsolla, toplantı sponsoru Inlingo, Indie Lounge sponsoru ise Unreal Engine oldu.

Başarılı cosplayer’lar ödülleri topluyor

Türkiye’nin en büyük oyun etkinliği olan GAMING İSTANBUL, bu yıl da dijital oyun ve kurgu karakterlerinin benzerleri cosplayer’ları ödüllendirdi. Fortnite standındaki cosplay yarışması, toplam 10 bin TL’lik ödül dağıtırken, 3 Şubat Pazar günü saat 11:00’de finali yapılacak olan GIST Cosplay Yarışması da toplam 10 bin TL değerinde ödül havuzuna sahip olacak. Yarışmanın jürileri arasında Issabel Cosplay & Other, Calypsen Cosplay, Anastasia Komori gibi dünyaca ünlü cosplay sanatçılarının yanında, geçen yılın kazananı Cihan Yallı da olacak.

YouTube ve Twitch yayıncıları büyük ilgi gördü

Fuar genelinde ve stantlarda oyunseverlerin karşısına çıkan internet yayıncıları ile fotoğraf çektirip sohbet etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdular. Fortnite standında Batuhan Bozkan (Videoyun), Batuhan Büyükakkan (Platen), Tuna Akşen (PintiPanda), Ferit Karakaya (wtcN), Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) hayranlarıyla buluşurken, Aral standında 31 Ocak – 3 Şubat arasında Just Dance Dünya Şampiyonu Umutcan Tütüncü, Omen by HP standında Necati Akçay (Zeon) ve Fox Gaming ile Tuana Yılmaz (Poppiceyn) oyunseverlerle bir araya geldi.

GAMING İSTANBUL, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün (3 Şubat Pazar) saat 18:00’e kadar ziyaret edilebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?