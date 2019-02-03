GAMING İSTANBUL: Oyun dünyasının devleri bir arada
Hafta sonuna hareketli başlayan GAMING İSTANBUL, her yaştan ziyaretçi akınına uğradı. Kapıların herkese açıldığı saat 10:00 öncesinde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler arasında ailelerin çokluğu dikkat çekerken, fuarın önceki senelerde yakaladığı rekor bir kez daha tazelenebilir.
Kadın katılım oranında rekor Türkiye’de
Dünyadaki oyun fuarlarındaki ortalama yüzde 15 kadın katılım oranına karşılık, önceki senelerde yüzde 28 kadın katılım oranı yakalayan GAMING İSTANBUL, eğlence dolu anlar vaat ediyor. Bu yıl 100 binden fazla ziyaretçinin katılması beklenen fuardaki Nintendo ve PlayStation sponsorluğundaki çocuk oyun alanı ile alışveriş alanı, fuarın ailelere de hitap etmesini sağlıyor.
Çocuklar, yaşa özel bileklikler ile güvende
GAMING İSTANBUL organizatörü GL Events, fuar girişinde çocuklara verilen bileklikler ile herkesin kendisi için uygun oyunu oynamasını sağlıyor. PEGI (Pan-European Game Information) işbirliği sayesinde genç ziyaretçiler, sadece kendi yaşlarına uygun içeriğe erişebiliyor.
Oyun dünyasının devleri bir arada
Hepsiburada’nın ‘Destansı Sponsor’luğu ile gerçekleştirilen GAMING İSTANBUL’da Playstation, Epic Games, Epin – YesilyurtGame, Omen by HP, Aral, Redbull, Dell Alienware, Vodafone Freezone, XDRIVE, setimedia, LaSalleCollege, 13 Aksesuar gibi şirketler yer alırken, fuarın bileklik sponsoru InGame Group - Zula, B2B Nadir Sponsoru Xsolla, toplantı sponsoru Inlingo, Indie Lounge sponsoru ise Unreal Engine oldu.
Başarılı cosplayer’lar ödülleri topluyor
Türkiye’nin en büyük oyun etkinliği olan GAMING İSTANBUL, bu yıl da dijital oyun ve kurgu karakterlerinin benzerleri cosplayer’ları ödüllendirdi. Fortnite standındaki cosplay yarışması, toplam 10 bin TL’lik ödül dağıtırken, 3 Şubat Pazar günü saat 11:00’de finali yapılacak olan GIST Cosplay Yarışması da toplam 10 bin TL değerinde ödül havuzuna sahip olacak. Yarışmanın jürileri arasında Issabel Cosplay & Other, Calypsen Cosplay, Anastasia Komori gibi dünyaca ünlü cosplay sanatçılarının yanında, geçen yılın kazananı Cihan Yallı da olacak.
YouTube ve Twitch yayıncıları büyük ilgi gördü
Fuar genelinde ve stantlarda oyunseverlerin karşısına çıkan internet yayıncıları ile fotoğraf çektirip sohbet etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdular. Fortnite standında Batuhan Bozkan (Videoyun), Batuhan Büyükakkan (Platen), Tuna Akşen (PintiPanda), Ferit Karakaya (wtcN), Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) hayranlarıyla buluşurken, Aral standında 31 Ocak – 3 Şubat arasında Just Dance Dünya Şampiyonu Umutcan Tütüncü, Omen by HP standında Necati Akçay (Zeon) ve Fox Gaming ile Tuana Yılmaz (Poppiceyn) oyunseverlerle bir araya geldi.
GAMING İSTANBUL, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün (3 Şubat Pazar) saat 18:00’e kadar ziyaret edilebilecek.
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