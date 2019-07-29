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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.07.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

GameX Uluslararası Oyun ve Eğlence Fuarı başlıyor

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GameX Uluslararası Oyun ve Eğlence Fuarı başlıyor

5-8 Eylül tarihleri arasında, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan GameX, gençlere okul öncesinde bir araya getirecek ve oyun dünyasını ziyaretçilerine sunacak.

GameX oyun fuarı, video oyunların yanı sıra oyunlaştırılmış içerikleriyle de ön plana çıkıyor. Birçok markanın gençlerle kuracağı iletişim için oldukça önemli bir yere sahip olan GameX, sektör dışı birçok markayla da oyunları birleştiren özellik taşıyor. Drone ve robot yarışları, VR deneyim alanı, turnuvalar ve cosplay yarışmalarıyla beraber konsol, PC ve mobil platformlardaki birçok oyun da kendine yer bulacak. 5 – 8 Eylül tarihlerinde kapılarını açacak olan GameX, ziyaretçilerini her yıl olduğu gibi bu yıl da davet ediyor.

B2B alanı ve konferanslarla oyun dünyası hakkında gelişmelerin konuşulacağı, oyun dünyasında yer almak isteyen markaların, oyun geliştiricilerinin ve oyun yayıncılarının bir araya geleceği bir ortam sunuluyor. Ayrıca oyun severlerin istedikleri figür, aksesuar, tişört ve daha fazlasını bulabileceği Geek Bazaar yine GameX’te. Birçok ünlü Youtuber ve Streamer’ın da ziyaret ettiği bu fuarda, sevdiğiniz ve takip ettiğiniz isimlerle fotoğraf çekilme ve sohbet etme şansı yakalayabilirsiniz.

Eğer siz de Youtuber Streamer veya Influencer iseniz, başvurular başladı! Ayrıca, Indie oyun alanı için de başvurular başladı. Geliştirdiğiniz oyunu hem oyuncularla hem de yayıncılarla buluşturmak için de fuar uygun bir ortam.

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