Gamescom 2019 nasıl geçti?

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom, 20 ile 24 Ağustos 2019 tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleşti. Koelnmesse fuar alanında gerçekleşen bu etkinlik, günlük yaklaşık olarak 200.000 ile 450.000 kişi arasında ziyaretçi akınına uğradı.

Gamescom, Amerika Los Angeles’ta düzenlenen E3 oyun fuarına kıyasla halka tamamen açık olması ve gelecek aylarda piyasadaki yerini alacak olan oyunların ilk kez ve sadece orada ziyaretçilere deneyimleme fırsatı sunan bir etkinlik. Bunun yanı sıra oyun dağıtımcıları ve geliştiricileri de fuar alanında oluyor. Bu insanlarla iletişime geçmeniz, fikirlerinizi sunmanız ya da sohbet edebilmeniz de mümkün. Aynı şekilde dünyanın her yerinden oyun ve teknoloji basınına ait önemli isimler de burada yer alırken, birçok yatırımcı, iş adamı da burada bulunabiliyor. Projeleri olan insanların da, bu projelerini sunmalarına olanak sağlayabiliyor. Ayrıca yeni nesil medya ile popülerleşen sosyal medya fenomenleri ve YouTuberlar da bu etkinliğe gelip, ziyaretçiler ile kaynaşabiliyorlar.

Fuarın başlamasına saatler kala birçok oyun, canlı yayın kapsamında Gamescom’da ilk kez duyuruldu. Bu duyuruların yanı sıra, piyasadaki yerini almayan birçok oyunun yeni fragmanları, oynanış videoları ve geliştirici vlogları, Gamescom 2019’un resmi canlı yayın kanalında her yerden erişebilecek şekilde gösterime sunuldu.

Bu sırada henüz piyasadaki yerini almayan Need for Speed: Heat, Call of Duty: Modern Warfare, Watch Dogs: Legion, FIFA 2020, eFootball PES 2020, Death Stranding, Borderlands 3, Marvel’s The Avengers, Comanche, Doom Eternal, Watch Dogs: Legion, Cyberpunk 2077, Westeland 3, GRID, Hunt Shadown, Mound Blade gibi birçok oyunu deneme fırsatı yakaladık. Bu deneyimlerimizi yazı boyunca sizlere aktaracağız.

Need for Speed: Heat!

Geliştirici ve Yayıncı: Ghost Games & Electronic Arts (EA)

Çıkış Tarihi: 8 Kasım 2019

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One

E3 2019’da duyurulması beklenen ancak SONY’nin, E3’e katılmaması nedeni ile duyurusu gerçekleşmeyen oyunlardan biri Need for Speed serisinin yeni oyunuydu. Yani geçtiğimiz günlerde ismi açıklanan: Need for Speed: HEAT!

Need for Speed: Heat, Gamescom 2019’a günler kala resmi YouTube kanalında bir teaser videosu ile duyurulmuştu. Miami’den esinlenerek yaratılan hayali Palm City’de geçecek olan oyun, 80’ler retro tarzı ile günümüzün modern zamanını konu alarak insanlara renkli ve canlı bir şehir sunan bir çevreye sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunu oynamak için EA’den VIP olarak girdiğimiz alanda, uzun sıraları beklemeden geliştiriciler ile görüştük ve hızlıca oyunu oynadık. Orada bulunan geliştiricilerin bahsettiğine göre bize oynatılan oyun, Need for Speed: Heat’in ilk ve başlangıç demosu. Çünkü bu demo yapılalı çok olmuş ve bu demoya göre daha ileri düzeyde geliştirilmiş bir hale gelen NFS Heat, yine oyunculardan çekinmeyecekleri kaliteyi sunduğu için eski demo ile sunulması kararlaştırılmıştı. Bu bile bizi etkilemeyi başardı. Oyunun demosunda menü yoktu ve her şey yenilikleri tanıtıma odaklanmıştı.

Oyun, sadece Mercedes bir aracın galerimizde modifiye etmemizle başladı. 2015 senesinde üstün modifiye özellikleri ile gelen Need for Speed ile 2017 senesinde yayınlanan Need for Speed: Payback’in modifiye özelliklerinin tamamını barındıran Heat’te, renk paletleri ve renk özellikleri daha çok detaylandırılmıştı. 20 yıldır devam eden bu seride ilk kez egzoz seslerini geliştirme, değiştirme ve yenileme özellikleri getirilmişti. Yine aynı şekilde seride ilk kez karakter geliştirme özelliği gelmiş, oyunda yöneteceğimiz karakterimizi dış görünüşünden, kıyafetlerine göre yenileme fırsatı yakalayabildiğimiz bir oyun haline gelmişti NFS: Heat.

Az önce bahsettiğimiz araç modifiyesi biter bitmez, karakterimizin cinsiyetini ve ten rengini seçtik. Bunun ardından da birbirinden güzel kıyafetler arasından kendimize yakışanı düşündüğümüzü giydik. Kıyafet ve giysiler oyunda yer alan araçlar gibi hayali değildi. Piyasada bulunan birçok önemli tekstil mağazalarının ürünlerini, oyundaki karakterimizde kullanıyorduk. Yani bu da bir bakımda demek oluyor ki arabalar için telif ödeyen ya da alan firma, bir yandan da tekstil ürünleri için de bunu gerçekleştirebilecekti. Belki de firma bu sayede kendine yeni reklam alanı açtı. Ne kadar basit bir özellik olarak gözükse bile gerçekten akıllıca düşünülmüş bir yenilik diyebiliriz.

Hikaye tabanlı bu oyunda, serinin efsanelerinden biri olan Need for Speed: Most Wanted ve Carbon gibi oyunlarda ana karakterimizin yüzü buzlanmış bir şekilde karşımıza çıkardı ya da kim olduğu bilinmezdi. Bizlere sunulan hikaye ise yan karakterlerin, yarıştığımız rakipler ön plana çıkarırdı. Bu sayede kendimizi oyun ile bağdaştırırdık. Aynı durum Need for Speed: Heat’te de söz konusu. Hem de dilerseniz ve benzetebilirseniz kendinizi bile oyuna ekleyebilirsiniz.

Yarışlar iki pist ile başladı. Birinci yarış, Need for Speed: ProStreet benzeri pistlerde yer aldı. İki turluk pist sonunda kazanan belirlenirken, kaybetsek bile tanıtım amaçlı bir demo olduğundan dolayı bir sonraki yarışa geçtik. Bu pistte ise oyunu gündüz oynadık ve önceki oyun olan Need for Speed: Payback benzeri bir grafikler vardı. Sonraki yarış önce sokak yarışına ve sonra polis kovalamacasına geçti. Bu yarış gece oynandı ve Need for Speed (2015)’in benzeri bir grafiklere sahip olsa da, 80’ler retrosu ve modern günümüzün ışıklandırılması ise bizlere harika ve göz alıcı renkler, canlılıklar sundu. Yarış sonunda peşimize düşen polisler ise çok daha saldırgan ve yakalamak için her yolu deniyorlardı. Oyunun yapay zekası ise son iki oyuna göre aşırı gelişmişti ve yarışlarda rakiplerimizi geçmek hem zordu, hem de polisler çok daha ciddiydi. Grand Theft Auto: Vice City havası yansıtan ve Grand Theft Auto 6 için Miami şehrini hayal eden oyuncular için oynaması eşsiz bir oyun olacak NFS Heat!

Need for Speed: Heat ise 8 Kasım 2019 tarihinde PC, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One için piyasadaki yerini alacak.

Call of Duty: Modern Warfare

Geliştirici ve Yayıncı: Infinity Ward & Activision

Çıkış Tarihi: 25 Ekim 2019

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One

Gamescom 2019’da fuarın bir diğer popüler yapımı ise Call of Duty: Modern Warfare oldu. Soft bir reboot bir yapım ile karşımıza çıkacak olan oyun, tıpkı Need for Speed: Heat’te olduğu gibi E3’te Sony’nin olmaması ile gösterime sunulmayan oyundu. Yine de E3’e günler kala duyurulmuştu.

Call of Duty serisinin altın yıllarını yaşatan Modern Warfare’ın reboot olan bu yapımı, tamamen seriyi sıfırlayacak ve eski Modern Warfare oyunları ile alakası olmayacak. Geçtiğimiz sene piyasadaki yerini alan Call of Duty: Black Ops 4 seride hikaye modu olmayan olarak karşımıza çıkmıştı ancak bu yapım geçen seneki oyuna kıyasla hikaye moduna yoğun bir şekilde odaklanılmış oyun olacak. Bu reboot yapımı ise Modern Warfare’ın ana yapımcı şirketi olan Infinity Ward yapıyor. Bunu da eklememde büyük bir önem var ki, 2009 senesinde Call of Duty: Modern Warfare 2 sonrası firmadan ayrılan birçok önemli isim EA’ye geçmiş, Respawn Entertainment’in kurulması ile birlikte Titanfall, Titanfall 2 ve Apex: Legends gibi oyunları bu süreçte piyasaya sunmuşlardı. İşte bu ekipteki birçok geliştirici, geçtiğimiz sene Infinity Ward’a geri dönerek asıl yapımcılarına kavuşmuştu. Yani Modern Warfare’ı gerçek Call of Duty yapımcıları geliştiriyor diyebiliriz.

Gamescom’da ise oyunu Activision ve NVDIA’ya özel standda denedik. RTX teknolojisini sundukları bu oyunda RTX açık ve kapalı olarak deneme ve aradaki farkları görme imkanı bulduk. 2v2 modu ile oynadığımız oyunda, başlarda hikaye moduna ait kısa bir bölümü görebilme umuduyla girişsem de ne yazık ki bu mümkün olmadı. Bugün bile hikaye modunu sır gibi tutmayı başarıyorlar.

Tüm Gamescom boyunca sadece 2v2 modu ile oynamamız mümkündü. Bu modda ilk 6’ya ulaşan kişi maçı kazanırdı. Demosunda olsa gerek ki her ölüp yeniden dirildiğimizde oyunda erişebileceğimiz hemen hemen tüm silahları gördük ve denedik. Birbirimize karşı verdiğimiz mücadelede, eski oyunlara kıyasla vuruş hissiyatı daha da gelişmiş ve etkileyici olmuştu. 2v2 modu, seride gördüğümüz yeni bir mod özelliğiydi. Oyunu ise RTX tabanlı olarak tamamen PC’de oynadık. Bu sayede serideki grafik modunun daha da geliştiğini ve RTX ile daha kaliteli görseller sunduğunu gördük.

Yine aklı hikaye modunda biri olarak geliştiricilere bu konuda yönelttiğimiz sorularımızda ise hikaye modunun 8 ile 13 saat arasında olacağını öğrenebildik. Serinin en önemli karakteri Captain Price’ın da bu oyunda olacağını ancak eski Modern Warfare’daki Price yerine alternatif bir evrende, farklı bir Captain Price olacağını öğrendik. Geliştiricileri sık boğaz ettiğimiz baskılardan sonra hikaye moduna dair yeni videoların Eylül 2019’da yayınlanacağını ve karakterlere dair bile yeni videolar geleceğini geliştiricilere söyletmeyi başardım. Bunu da ilk kez burada açıklıyoruz.

Call of Duty: Modern Warfare ise 25 Ekim 2019 tarihinde PC, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One için piyasadaki yerini alacak.

Death Stranding

Geliştirici ve Yayıncı: Kojima Productions & Sony Interactive Entertainment

Çıkış Tarihi: 08 Kasım 2019

Platformlar: Sony PlayStation 4 (PC’ye de gelebilir!)

Fuarın en önemli oyunlarından biri olan Death Stranding’i öncelikle yoğunluktan deneyemediğimizi ve daha doğrusu zaman yetmediğini söylemek istiyorum. Oyunu oynatıyorlar mıydı, ondan bile habersizim. Gerçekten baskın bir yoğunluk vardı, ilerlemek çok güçtü. Oyunun standı başında bekleyen geliştiricileri bulup sormak istediğimiz soruları yönelttik ve alabilmemiz gereken tüm cevapları da aldık.

Death Strading, Kojima Productions tarafından Hideo Kojima liderliğinde geliştirilen bir oyun. Şimdiden kesin bir dil ile söylemem gerekir ki: Bize göre 2019’un Yılın Oyunu (Game of the Years) şimdiden Death Strading olacak diyebiliriz. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain sonrası Hideo Kojima tamamen Silent Hills’in yapımına odaklanmıştı. P.T. olarak yayınlanan Silent Hills demosu, 2014 senesinde oyuncuları derinden etkilemişti. Silent Hills, büyük bir heyecanla beklense de, Hideo Kojima ve Konami arasında gerçekleşen ve sebebini tam olarak bilmediğimiz sebepler yüzünden ayrılıklara gidilmiş ve Silent Hills iptal edilmişti.

Bu iptalin ardından Kojima Prodiction, bağımsızlığını ilan etmiş ve bir sonraki projesi olan Death Stranding’i seneler önce duyurmuştu. Silent Hills’ten daha büyük etki uyandıran bu yapım, hikaye modu anlaşılması güç ve beyin yakan bir oyun atmosferi ile karşımıza çıkması kendine olan bağlılığı daha da arttırmıştı.

Sony Interactive Entertainment tarafından şimdilik Sony PlayStation 4 için özel olacak oyun, geçtiğimiz haftalarda exclusive yani Sony PlayStation’ın özel oyunlar kısmından kaldırılmıştı. Bu durumu orada bulunan geliştiricilere sorduğumda ise “Zamanla gelişmeleri göreceksiniz, kasım ayına kadar daha çok şeyler duyacaksınız” sözü ile oyunun PC’ye geleceğini resmen üstü kapalı bir şekilde onaylattırdığımızı düşünüyoruz. Aksi takdirde “hayır” cevabını duymak çok zor olmazdı.

Death Strading’in resmi Türkçe altyazı seçeneği ile piyasadaki yerini alacağını sizlere ayrıca belirtebiliriz. Bu oyunda da, iptal edilen Silent Hills’te olduğu gibi The Walking Dead dizisinin Daryl Dixon karakteri ile karşımıza çıkan en önemli aktörü Norman Reedus başrolde yer alan karakter olacak ve onu yöneteceğiz. Tüm bunların dışında ise Mads Mikkelsen, Troy Baker ve özellikle Guillermo del Toro oyunda göreceğimiz bir başka aktörler olarak karşımıza çıkacak.

FIFA 2020

Geliştirici ve Yayıncı: EA Vancouver, EA Romania & EA Sports

Çıkış Tarihi: 27 Eylül 2019

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve Nintendo Switch

Her sene geleneksel olarak oynadığımız FIFA 2020, fuar alanında test ettiğimiz bir diğer önemli oyunlardan biriydi. Gamescom alanında FIFA 2020’nin Volta adlı sokak futbolu modunu ve salon futbolunu konu alan Futsal modu, ilk denediğim mod oldu. Çünkü seri, seneler önce yayınladığı FIFA Street’ten bağımsız olarak ilk kez sokak futbolu modunu bünyesinde barındırmaya FIFA 2020 ile başladı. Kısaca buna mahalle maçlarına da katılacağız diyebiliriz.

Normal maç modu ve UEFA ligini diğer oyunlarla aynı diyebilirim. Grafikler, transfer ve takım güncellemesi ve reklam güncellemesi yenilenmiş diyebiliriz. Oyuncu animasyonları ve karakter tipleri birazcık daha gelişmiş durumda. FIFA 2020’nin bu yüzden FIFA 19’dan çok fazla farkı yok diyebiliriz. Bu yüzden dolayı ekstra bir şey söylememize gerek yok.

Bütün yenilikler ve ekstralar FIFA 2020 Volta’da diyebiliriz. Hatta FIFA Volta adında yeni bir oyun olma kapasitesine sahip olab bu mod, hikaye modunu da yeni bir boyuta getirmiş. Bahsettiğim FIFA Street’e kıyasla daha gerçekçi bir mod. Yani FIFA Street’teki sandalye ile saldırmalar, özel güçlere sahip futbolcular gibi oyun dışı saçma özellikler yok. Gerçek bir sokakta nasıl futbol oynuyorsanız, aynı şekilde sokak maçları yapacaksınız. Bu modda kadın karakterin olduğu bir hikaye de var. Hiçbir şekilde futbol oyunu oynamayan biri olsanız bile bu modun sizi etkileyeceğini düşünüyoruz. Türkçe dil desteği ile gelecek olan FIFA 2020 ile hikaye modu daha eğlenceli olacak. Futsal ise salonda oynanan bir mod oluyor. Yani normal futbol sahası haricinde spor salonunda da bunu oynuyorsunuz. Kalecinin olmadığı 3’e 3 bir modda var. Bu bölüm çok farklı bir deneyim sunacağını sizlere söyleyebiliriz.

FIFA 2020 ise 27 Eylül 2019 tarihinde PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve Nintendo Switch için piyasadaki yerini alacak.

eFootball PES 2020

Geliştirici ve Yayıncı: PES Productions & Konami

Çıkış Tarihi: 10 Eylül 2019

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One

Konami’nin Pro Evolution Soccer olarak bilinen futbol oyunu PES’in, öncelikle isminin eFootball Pro Evolution Soccer ve eFootball PES olarak değiştiğini, 2020’li yıllar boyunca da bu isimle oyunun yayınlanacağını söyleyelim.

Fox Engine ile geliştirilen oyunun, bu isim değişikliğinin sebebi ise Konami’nin, yeni nesil PES serisinin eSpor platformuna daha yakın olmasını istiyor olması. Bu sebepten dolayı böyle bir isim değişikliğine gittiklerini belirten Konami, daha büyük kitlelere ulaşmanın peşinde. Bunu da Gamescom’da kısmen başarmış durumdaydı.

Oyun piyasadaki yerini aldıktan sonra dijital mağazalarda ve oyun satış raflarında eFootbal PES 2020 ismini görür görmez, o oyunun her zaman bilinen PES olduğunu söyleyebiliriz.

Oyun, ünlü orta saha oyuncusu Andrés Iniesta'nın danışılması sonucu geliştirilmiş yeni dinamik top sürme becerileri, yeni karşılama teknikleri ve ince ayarı yapılmış top fiziği ile daha önce hiç olmadığı gibi topun idaresini alabileceğiniz bir oyuna dönüşmüş durumda. Oyunun ana modu bu yeniliklere sahip. Online özelliklere gelecek olursak Matchday isimli mod bizi karşılarken, Master League’da ise yeni bir interaktif diyalog sistemi, yenilenmiş menü tasarımı ve geliştirilmiş veri birleştirme vasıtası bizi karşılıyor. Ayrıca oyuna uygulanan daha gerçekçi bir transfer piyasası ile tamamen yenilenmiş ML deneyimi sizi bekliyor.

Oyunun kapak görseli Barselona'da oynayan Messi dışında, Bayern Munich'te oynayan Serge Gnabry, Manchester United'ta oynayan Scott McTominay ve Juventus'ta Ronaldo ile top koşturan Miralem Pjanic gibi isimlere odaklanmış durumda.

Oyunun Gamescom demosu, Steam, PSN ve Xbox Live üzerinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan demo olduğu için Gamescom’da oynama gereği duymadık. Zaten oyunun demosundan haberdar olmayanlar ya da oynama fırsatı bulamayan oyuncular, oyunu Gamescom’da test eden kitleydi. Sizlerde oyunun Gamescom’da oynatılan demosuna, Xbox Live, PSN ve Steam üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirisiniz.

eFootball PES 2020, 10 Eylül 2019 tarihinde piyasadaki yerini alacak.

WATCH DOGS: LEGION

Geliştirici ve Yayıncı:Ubisoft Toronto & Ubisoft

Çıkış Tarihi: 6 Mart 2020

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve Google Stadia

Ubisoft’un 2012 senesinde bir önceki nesilde duyurduğu ancak bu nesile düşürülmüş grafikleri ile 2014 senesinde piyasaya sunduğu Watch_Dogs, hikaye ve kurgu açışından farklı bir deneyim ile oyuncuların beğenisine sunulmuştu. E3 2012’de tanıtılan ilk oynanış videosu ve 2013 senesinin sonuna doğru firmanın kendine rakip gördüğü 17 Eylül 2013 çıkışlı Grand Theft Auto V için “Los Santos’u gezmek için 2 ay yeterli” göndermesiyle, GTA üzerinden prim yapması ve 2 ay sonrasında da oyunun ertelenmesi üzerine hem dalga konusu olmuştu. Bu durum bir yandan da tepkiyi alarak ilk oyunun skandal bir şekilde piyasadaki yerini almasına sebep olmuştu.

2016 senesinin sonlarında doğru piyasaya sundukları Watch_Dogs 2 ile ilk oyundaki hataları yapmayan firma, biraz sıkıcı özelliklere sahip olan kısımları oyundan kaldırmıştı. Buna rağmen her zamanki gibi Ubisoft mantığında kendini tekrarlayan görevleri de sunsa bile ilk oyuna kıyasla sevilen oyun olmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz E3 2019 etkinliğinde, Watch_Dogs 3 duyurusu beklenirken, bir anda duyurulan Watch_Dogs: Legion, daha değişik renkli ve canlı gösterimi ile tepkisini çeken Grand Theft Auto V oyuncularının da ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yine de üstün bir oyun olarak görmek yerine Watch_Dogs 2 DLC’si gibi olduğunu çoğu kitle tarafından dile getirildi.

Oyunu çok kısa test edebildik ve demem gerekir ki, oyun gerçekten Watch_Dogs 2 DLC’si gibi gözükse bile yine seriye farklı bir içerik katıyor. Far Cry Primal’ı buna örnek verebiliriz. Özellikle oyun için yaratılan yeni karakterler oldukça ilginç ve etkileyici. Yeni ve üçüncü oyun yapma adına bu karara varan Ubisoft, gerçekten seriyi önemli bir gidişata sokarak Watch_Dogs: Legion’u yaratmış diyebiliriz. Hikaye anlamında güzel ve eğlenceli saatler sunacağını düşündüğümüz oyun, bu nesili Watch_Dogs: Legion ile kapatacak.

Watch Dogs: Legion, 6 Mart 2020 tarihinde PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve Google Stadia için piyasadaki yerini alacak.

CYBERPUNK 2077

Geliştirici ve Yayıncı:CD Projekt RED & Bandai Namco Games (Avrupa dağıtımcısı), Warner Bros. Interactive (Amerika dağıtımcısı), Spike Chunsoft (Japonya dağıtımcısı)

Çıkış Tarihi: 16 Nisan 2020

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One

Gamescom’a damgasını vuran tek bir oyun vardı. O da: Cyberpunk 2077’ydi.

Yıllarca konuşacağımız bir oyun ile karşı karşıya kaldık. Anlatılamayacak kadar yenilikçi ve değişik bir tarzda oyun olan Cyberpunk 2077, görsel ve grafiksel olarak şimdiye kadar yayınlanan videolardan daha iyiydi. Oyunun çıkışına yakın olarak grafiklerde daha da ileri seviyeye getirilmiş durumdaydı. Kapalı kapılar ardında gösterime sunulan oyunda, bir yanda oyun tanıtılırken, diğer yandan da bir geliştirici tarafından oyun canlı olarak oynandı. Kimse pek fark etmese de, bazı güvenlik görevlileri video çekimine karşı gece gözlüklü ekipmanları ile basını takipteydi.

Skill, Craft ve Hack konusunda gösterilen videoda, robotik cihazların hack olayı, yapay zekanın cyborglar ile birleşimi inanılmaz bir şekilde Netflix’in Altered Carbon dizisinin ve James Cameron’un Alita: Battle Angel filminin havasını veriyordu. Hack ve Craft sistemi bir bakımdan Assassin’s Creed ve Far Cry oyunlarını andırsa bile yine de The Witcher 3 benzeri bir gösterge bizi karşıladı. Oyunda ise bir insan cyborgsal özellikler kazandıkça, kendini daha üstün görmeye başlıyor. Bu da bir nevi insan psikolojisinin nasıl işlediğini sunuyor.

Oyunu iki farklı şekilde oynayabiliyorsunuz. Buna Crysis 3’ü örnek verebiliriz. Crysis’te oyundaki kıyafetimizi gizliliğe alırken, ses çıkarmadan oyundan ilerliyorduk. Zırh modunda da gelen gidene saldırarak aksiyon dolu bir şekilde oyundaydık. Aynı ve benzer sistem bu oyunda da var. Hem gizlilik, hem de aksiyon dolu bir modda oyunu oynayabiliyoruz. John Wick ve Matrix serisinde tanıdığımız Keanu Reeves’ta bu oyunda bizlerle olacak. Hatta geleceğe Cyberpunk 2077 ile hazırlanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Oyunun şimdiden 2020’nin yılın oyunu olacağını söyleyebiliriz ve oyunun Türkçe altyazılı dil desteği ile piyasadaki yerini alacağını da ayrıca belirtelim.

Marvel’s The Avengers

Geliştirici ve Yayıncı: Crystal Dynamics, Eidos Montréal & Square Enix

Çıkış Tarihi: 15 Mayıs 2020

Platformlar: Google Stadia, PC, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One

Marvel’ın son zamanlardaki en etkili filmlerinden biri olan Avengers: Infinity War ve Avangers: End Game’in etkisinden halen kurtulamadık. Bu sırada Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider yapımcıları olan Crystal Dynamics boş durmadı ve Marvel’s The Avengers’ın yapımına büyük bir gizlilikle başladı. Shadow of the Tomb Raider’ı oynadığımız bu sırada ise E3 2019 başlar başlamaz bu gizlilik bozuldu ve Avengers’ın oyunu olan Marvel’s Avengers resmi olarak duyuruldu.

Gamescom’da denediğimiz bu yapımda, hikaye modu olacak ve geliştiricilere sorduğumuz sorularda ise oyunun hikayesi, filmlerden bağımsız bir alternatif hikaye sunacak. Ana senaryo kısa olacakmış ancak Multiplayer modu ise daha baskın ve etkili olacak. Thor, Iron Man, Captain America, Hulk başta olmak üzere birçok Avengers karakterini oyunda yönlendireceğiz.

Geliştiriciler, Tomb Raider’da yaptıkları reboot işi gibi, The Avengers oyununu da reboot yaparak bu seriyi baştan yaratmayı planlamışlar.

Oyunda rahatsız edici tek bir kısım var. O da karakter tipleri ve grafik kalitesinin Multiplayer oyuna göre odaklandığı için sönük kalması. Filmdeki oyunlara alışmış bir kitle olarak, karakterler farklı tiplere sahip. Bu tiplere alışmak başta zor gelecek. Yine de beklentilerinizi yüksek tutmamanızı öneririm. Muhtemelen +7 ve +13 yaş arası yapım olması gerek ki, daha çok çocuklara hitap eden bir oyun olacak.

Son olarak bahsetmek gerekirse Google Stadia desteği ile çıkacak olan bu oyunu, asla Co-op olarak Single modda oynayamıyorsunuz ve tamamen Multiplayer odaklı bir oyun olduğu için Google Stadia’yı da düşündüğümüzde, yüksek hızda bir internete sahip olarak oynanması tavsiye edilir.

Marvel’s The Avengers, 15 Mayıs 2020 tarihinde PC, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One dışında Google’ın yeni oyun stream sistemi olan Google Stadia için piyasadaki yerini alacak.

COMANCHE

Geliştirici ve Yayıncı:Nukklear Digital Minds & THQ Nordic

Çıkış Tarihi: 2020’nin ilk çeyreği (Ocak ile Mart arası bir tarihte)

Platformlar: PC (Steam)

Gamescom 2019 canlı yayınının ilk tanıtılan ve duyurulan oyunu Comanche’ydi. Comanche serisi 18 yıl sonra ilk kez reboot bir yapım ile günümüze uygun bir şekilde piyasadaki yerini alacak.

Unreal Engine ile geliştirilen Comanche’yi, özellikle 2000’li yıllarda Comanche 3 ile ülkemiz de dahil, birçok kitle tarafından farkında olmasa bile oynanan bir oyundu. 18 yıllık bu aradan sonra Nukklear Digital Minds, oyunu THQ Nordic aracılığı ile geliştiriyor. Seride ilk kez Multiplayer tabanlı olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. İnanılmaz grafikleri ve modern hava taşıtları ile karşımıza çıkacak olan bu oyunun, CEO’su Kirk Lanke dışındaki baş yapımcılarından ve en etkili isimlerden birinin Hakan Bilenler adlı Türk oyun geliştiricisi olduğunu söyleyebiliriz. Yakından da tanıdığımız Hakan Bilenler’e ulaştığımızda, oyunla ilgili sorularımızı yönelttik ve genel olarak aldığımız tepki ise inanılmaz oldu. Oyuna karşı gelen ilgiden çok memnundular ve oyun ile ilgili bu denli büyük beklentileri beklemediğini bile duyduk. Oyun, şu an Single mod içermiyor ancak oyunculardan gelen tepkilere göre bunu yapacaklarını dile getirdi. Bir yandan da modern olarak gelişmiş helikopterler ve günümüz hava taşıtlarından en önemlisi olan dronelar ile karşımızda olacak Comanche, bir yandan tamamen Multiplayer odaklı olması sebebiyle, Single oyun seven oyuncular tarafından eleştirilere maruz kalsa da, online mod seven insanların dört gözle beklediği oyuna dönmüş durumda. Az önce de dediğimiz gibi gelen tepkiler sonucunda oyunda Single modu ekleneceği aldığımız ilk ve özel bilgiler oldu. Zamanla oyunun konsollara da uyarlanması bekleniyor. Hakan Bilenler’in, gece gündüz yoğun bir şekilde oyuna odaklanıp, firmada bulunan diğer Türk arkadaşlarla birlikte diğer yandan evde de test ettiklerini, oyuncuları etkileyebilecek bir şekilde piyasaya çıkarmak için ellerinden gelenleri yaptıklarını fuar dışında da, duyuru öncesinde de bizzat şahit olduk.

Comanche, 2020 senesinin ilk çeyreğinde Steam üzerinde PC için piyasadaki yerini alacak.

Comanche’nin baş yapımcısı Kirk Lenke ile...

DOOM ETERNAL

Geliştirici ve Yayıncı:id Software & Bethesda Softworks

Çıkış Tarihi: 29 Kasım 2019

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve Google Stadia

Wolfenstein, Dishonored, The Evil Within, Fallout gibi mükemmel markaları elinde bulunduran Bethesda’nın, bir diğer önemli oyunu ise DOOM’du. 2016 senesinde harika bir şekilde reboot yaptıkları DOOM’un devam oyunu olan Doom: Eternal, Bethesda tarafında en çok ziyaret edilen oyunlardan biri olmayı başardı.

id Tech 7 grafik motoru ile geliştirilen oyunda, dünyanın iblisler tarafından istila edildiğini görüyoruz. Ortalığı birbirine katan ve hem Slayer'ın kökenini hem de ebedi deşip parçalama görevi ile oynanışa sunulan oyunda, 2016 senesinde yayınlanan DOOM’a kıyasla etkileyici grafikleri ve Wolfenstein’dakine benzer vuruş hissiyatı ile karşımıza çıkan yenilikleri gördük. Bunun dışında göze çarpan çok büyük şeyler olmada, Doom: Eternal’ın harikalar yaratan bir oyun olacağını söyleyebiliriz.

NBA 2K20

Geliştirici ve Yayıncı:Visual concepts & 2K Games, 2K Sports

Çıkış Tarihi: 6 Eylül 2019

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One, Nintendo Switch ve iOS

Gamescom boyunca en görkemli stand ve sahneler NBA 2K20 alanındaydı. Gerçekten oyun basınını ve oyuncuları bu sene diğerlerine oranla büyük bir şekilde etkileyen yapım, MyCarreer Story modunda farklı bir deneyimler sunabilecek bir hikaye modunu oyunculara sunmaya amaçlıyor.

Yeni oyunların tanıtıldığı ve hali hazırda var olan bu oyunların detaylarının açıklandığı fuarda, basketbol tutkunlarının yakından takip ettiği NBA 2K20'nin, oyunda daha derin bir hikaye anlatımıyla karşımıza çıkacağı söylenenler arasındaydı. Yine basketbol yıldızı olmak isteyen bir gencin hayatını anlatan oyunda Idris Elba, LeBron James, Rosario Dawson ve Thomas Middleditch gibi ünlü simalar bize eşlik ediyordu.

Borderlands 3

Geliştirici ve Yayıncı:Gearbox Software & 2K Games

Çıkış Tarihi: 13 Eylül 2019

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve Google Stadia

Öncelikle Borderlands 3’ün yapımının tamamlandığını ve şu an siz bu satırları okurken bile disk baskılarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Hatta oyun, birçok oyun mağazasının ve dağıtıcı firmaların deposunda 13 Eylül 2019 tarihini bekliyor.

Kaos, binlerce silah, onlarca karakter ve sınırsız eğlenceye sahip olan bu oyunu çıkışına kısa bir süre deneyimleme fırsatı sunan 2K Games, gelen tepkilerden memnundu. Özellikle Gamescom standındaki görsellik diğer tüm oyunlara ve firmalara kıyasla en iyisini sunmuştu.

Dört kişilik co-op oyun imkanı sunan ve eğlenceli yapısı ile ön plana çıkan Borderlands 3'te, ilerleyen dönemlerde cross-play seçeneği olacağı da açıklanmıştı. Oyunda seriden aşina olduğumuz birçok karakteri bir arada görecek ve yepyeni mekanlara yelken açacağız.

Ayrıca Borderlands 3’ün Microsoft Xbox One X'te 60 FPS'de ve 4K çalışacak olacağını, normal Xbox One sürümlerinde 30 FPS olacağını belirtelim.

Oyunun, ilk 6 ay Epic Store üzerinde satın alınabilecek olması, Steam üzerindeki oyuncuları kızdırmış ve eski Borderlands oyunlarının bu sebepten dolayı negatif yorumlar almasına sebep olmuştu.

Mound & Blade II: Bannerlord

Geliştirici ve Yayıncı:Taleworlds Entertainment

Çıkış Tarihi: Mart 2020 (Erken Erişim)

Platformlar: PC, Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One

Türk yapımı Mound & Blade II: Bannerlord, Gamescom 2019’da en çok ilgi çeken oyunlardan biri olarak biz Türklerin göğsünü kabartmayı ve gururlandırmayı da başardı. Tıpkı seneler önce yaşanan Crysis’in başarısında olduğu gibi…

Uzun zamandır beklenen ve ilk kez erken erişim tarihi açıklanan oyun, Mart 2020’de geliyor. Ufak bir deneyim gerçekleştirdiğimiz oyunun demosunda, geçen seneki oynanışa göre ordu kurma sistemi gösterime sunulmuştu. Koca bir haritada birbirinden farklı birçok karakter, sistemleri kasmadan savaşa dahil edilmişti ve böyle bir yapım başka hiçbir oyunda yoktu. Hikayede de amacımız tüm kontrolleri ele geçirmek ya da ticaret üzerinde hâkimiyetlik kurmaktı. Yani hikayede amacınızı kendiniz belirleyip, kendiniz seçeceksiniz. Kısaca siz ne derseniz o olacak.

Hızlı hareketler gece gündüz döngüsü olacak ve ordumuz ile bir kaleye kuşatma planlarken gideceğimiz yolun mesafesine ve gece gündüze bağlı olarak yorgunluğa göre ordudaki askerlerimiz açlık, koşul şartlarının zorluklarını ve yorgunluklarını hissedebileceğiz. Zaten buna göre de strateji oluşturacağız. Yeni aldığımız kalelerle ve sahip olduğumu bölgelerde ele geçirilen kaleleri yönetebiliyoruz ve geliştirebiliyoruz. Diğer yandan da ticareti de bu durumda istediğimiz gibi işletebiliyoruz. Kısaca at ve kılıç isminin hakkını veren Mound & Blade II: Bannerlord, Mart 2020’de oynanılabilir olacak.

GRID

Geliştirici ve Yayıncı:Codemasters

Çıkış Tarihi: 11 Ekim 2019

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve Google Stadia

Reboot yapılan bir diğer oyunlardan biri ise GRID’ti. Gamescom’da oynanılabilir oyun olan GRID, Need for Speed alternatifi bekleyen oyuncuların ilgisini çekti ancak bunun yerine GRID benzeri olmayan bir yarış deneyimi olduğundan dolayı alternatif yerine, yepyeni bir dünya olarak ilgiyi üzerine çekti.

Oyunu deneyimlediğimiz anda her yarışta kendi yolunu seçme, kendi hikayeni yaratma ve motor sporları dünyasını fethetme şansı olan yepyeni bir deneyimi sunduğunu gördük.

Oyunun 11 Ekim 2019 tarihinde PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve Google Stadia için yayınlanacağını söyleyebiliriz.

HUNT SHOWDOWN

Geliştirici ve Yayıncı:Crytek GmbH

Çıkış Tarihi: 27 Ağustos 2019

Platformlar: PC, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One

FarCry ve Crysis’in yaratıcıları Crytek’in, Ryse: Son of Rome sonrası ve VR oyunları sonrasında odaklandığı en büyük yapımlardan biri Hunt: Showdown’du. Erken erişim ile Steam üzerinde insanların beğenisine sunulan oyun, geçtiğimiz günlerde yayınlanan son güncelleme iyice optimize edilmişti. Bu son hali ile Gamescom’da oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Türkçe dil desteği ile 27 Ağustos 2019 tarihinde tam sürüm olarak piyasadaki yerini alacak olan oyun, Battle Royale modlarına bambaşka bir deneyim ve bakış açışını da getirecek. Avcılık mekaniğini oyun içerisine entegre eden geliştiriciler, oyunda daha fazla düşmanı avlamamız gerekecek.

Alpha ve beta süreçlerinden sonra oldukça yol katleden Hunt: Showdown, bu süreçte nasıl geliştiği ve değişimlere uğradığı, oyunculardan da gelen yanıtlar sonucunda alınan yenilikleri tamamen gözler önüne seriyor. Crytek’in, Hunt Shadown’un ardından büyük duyurulara hazırlandığını da belirtelim.

Peki Gamescom 2020 nasıl olacak?

Gamescom 2019, her sene piyasadaki yerini alan popüler oyunlar dışında Comanche sürprizi ile karşımıza çıksa da, bu anlattığımız yapımlar haricinde Westeland 3, Control, Darksiders: Genesis ve Gears 5 gibi oyunlar da bizlerle tanıtıldı.

Muhtemelen Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One jenerasyonunun son Gamescom fuarı olan Gamescom 2019, bu neslin son oyunlarını oyunculara sundu.

Farkındaysanız Mayıs 2020 tarihine kadar çıkış tarihi açıklanmayan hiçbir oyun yok. Aynı durum 2012 senesinde de gerçeklemişti. Call of Duty Black Ops II, Dishonored, Resident Evil 6, Far Cry 3, FIFA 13, PES 13, Medal of Honor: Warfighter, Assassins Creed III gibi oyunlar, Gamescom 2012 sonrası aynı sene içerisinde piyasadaki yerini almıştı. BioShock: Infinite, Crysis 3, Tomb Raider gibi oyunlar ise 2013’ün ilk çeyreğinde piyasadaki yerini almıştı ve 2013 sonunda neyin çıkacağı belli değildi. Yeni nesil konsollarda ise E3 2013’te tamamen duyurulmuştu. Benzer durumun yeniden yaşandığını söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde 2020’nin sonunda bizleri nelerin beklediğini bilmiyoruz.

E3 2020’ye kadar yeni nesil konsolların ve oyunların duyurulacağını ve hatta Gamescom 2020’de yeni nesil oyunları oynayabileceğimizi ön görüyoruz. Gelecek seneki Gamescom, bu yüzden en önemli Gamescom olabilir.





