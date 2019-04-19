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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.04.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Game of Thrones 8. sezon bölümleri internete düştü!

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Game of Thrones 8. sezon bölümleri internete düştü!

Game of Thrones hiç tartışmasız dünyanın en çok izlenen dizisi olma özelliğine sahip. Haliyle tüm gözler bu dizinin üzerinde ve lisanslı kanallar üzerinden izlenebilen diziyi internette 'korsan' yollarla izlemek isteyenler de çıkış yolu arıyor.

Game of Thrones'un 8. sezon bölümlerinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte dizinin en büyük kabusu tekrar hortladı: Yayınlanan ilk bölümün korsan sürümleri internete yüklendi. Analiz firması MUSO tarafından yayınlanan rapora göre dizinin ilk bölümü sadece 24 saat içinde 55 milyon kez internetten izlendi. 

Bunların yaklaşık %76.6'sı internet üzerinden yayınlardan oluşurken, geri kalanı indirmeler (%12.2), kamusal torrentler (%10.8) ve özel torrentler (%0.5) arasında paylaşıldı. Ancak belki de en önemli nokta, insanların bölüme nereden korsan olarak eriştikleri olabilir ve bu da TV ve yayın hizmetlerinin sınırlarını açık bir şekilde gösteriyor.

MUSO'nun söylediğine göre bu izlemelerin yaklaşık 10 milyonu, HBO'ya erişimin herhangi bir formatta göreceli olarak zor olduğu Hindistan'dan geliyor. 5 milyonu ise Game of Thrones'un (GoT'un) sadece sansürlü yayınını yapan Çin'den geliyor. Bu izlemeler genel olarak diziye erişimi olmayan (hizmet eksikliği sebebiyle) veya Dünya'nın büyük çoğunluğunun izlediği sürüm ile aynı sürümü izlemek isteyen kişiler tarafından yapılıyor. 

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