Game of Thrones 8. sezon bölümleri internete düştü!
Game of Thrones hiç tartışmasız dünyanın en çok izlenen dizisi olma özelliğine sahip. Haliyle tüm gözler bu dizinin üzerinde ve lisanslı kanallar üzerinden izlenebilen diziyi internette 'korsan' yollarla izlemek isteyenler de çıkış yolu arıyor.
Game of Thrones'un 8. sezon bölümlerinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte dizinin en büyük kabusu tekrar hortladı: Yayınlanan ilk bölümün korsan sürümleri internete yüklendi. Analiz firması MUSO tarafından yayınlanan rapora göre dizinin ilk bölümü sadece 24 saat içinde 55 milyon kez internetten izlendi.
Bunların yaklaşık %76.6'sı internet üzerinden yayınlardan oluşurken, geri kalanı indirmeler (%12.2), kamusal torrentler (%10.8) ve özel torrentler (%0.5) arasında paylaşıldı. Ancak belki de en önemli nokta, insanların bölüme nereden korsan olarak eriştikleri olabilir ve bu da TV ve yayın hizmetlerinin sınırlarını açık bir şekilde gösteriyor.
MUSO'nun söylediğine göre bu izlemelerin yaklaşık 10 milyonu, HBO'ya erişimin herhangi bir formatta göreceli olarak zor olduğu Hindistan'dan geliyor. 5 milyonu ise Game of Thrones'un (GoT'un) sadece sansürlü yayınını yapan Çin'den geliyor. Bu izlemeler genel olarak diziye erişimi olmayan (hizmet eksikliği sebebiyle) veya Dünya'nın büyük çoğunluğunun izlediği sürüm ile aynı sürümü izlemek isteyen kişiler tarafından yapılıyor.
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