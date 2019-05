Game of Thrones 8. Sezon 5. Bölüm internete düştü!

Dizinin hayranlarının uzun zamandır beklediği Game of Thrones 8. sezonu başladı başlamasına; ancak dizinin bölümleri henüz yayınlanmadan internete düşmeye devam ediyor. Son olarak dün gece yayınlanan Game of Thrones 8. Sezon 5. Bölüm de henüz kanalında yayınlanmadan korsan yayını internette dağıtılmaya başladı.



Sızıntının ana kaynağı ise bu kez Tayvanlı bir grup oldu. Reddit'te ortaya çıkan paylaşımlarda ortaya çıkan sızma durumunu fırsat bilenler, HBO'dan dizinin tamamını internete sızdırmamak için para istediği iddia ediliyor. Ancak HBO'dan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil. Grubun Game of Thrones 8. Sezon 6. bölüm için de şirkete şantaj yaptığı konuşuluyor.



HBO'nun bu konuda nasıl bir yaptırım uygulayacağı ya da bir adım atıp atmayacağı ise belirsizliğini şimdilik koruyor.



Game of Thrones, 8. sezon 6. bölüm ile birlikte final yapacak ve bir dönem sona erecek.