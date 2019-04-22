Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm internete düştü
Game of Thrones bir kez daha korsana yenik düştü. Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm, kanalı HBO üzerinden yayınlanmadan saatler önce internete düştü.
Dizinin hayranlarının uzun zamandır beklediği Game of Thrones 8. sezonu nihayet başladı; ancak dizinin bölümleri henüz yayınlanmadan internete düşmeye devam ediyor. Son olarak dün gece yayınlanan Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm de henüz kanalında yayınlanmadan korsan yayını internette dağıtılmaya başladı.
Sızıntının ana kaynağı ise Amazon.com'du. Amazon'un video servisi Amazon Prime'da Almanya kütüphanesinde yayınlandığı ortaya çıkan bölümün 'yanlışlıkla' sızdırıldığı iddia edilirken, dizinin yapımcısını zor durumda bırakacak böylesi bir gelişmenin ardından oklar Amazon'u işaret ediyor.
Amazon bu hatayı fark etti; ancak eyleme geçmekte hayli geç davrandı. HBO'nun bu konuda Amazon'a nasıl bir yaptırım uygulayacağı ya da bir adım atıp atmayacağı ise belirsizliğini şimdilik koruyor.
Game of Thrones, 8. sezon 6. bölüm ile birlikte final yapacak ve bir dönem sona erecek.
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