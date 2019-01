Game of Thrones 8. sezon 1. bölüm yayın tarihi açıklandı

CGI efektleriyle dikkat çeken ve milyonlarca seyircisi olan Game of Thrones'un sezon finali başlıyor. Game of Thrones 8. Sezon 1. Bölüm yayın tarihi ise 14 Nisan olarak açıklandı. Dizinin final sezonu sloganı ise For The Throne (Taht için) olarak düşünülmüş. Açıklamayla birlikte yayınlanan fragman ise Twitter üzerinde şimdiden 6.5 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.



8. sezon toplam 6 bölümden oluşacak. İlk 5 bölüm Miguel Sapochnik ve David Nutter tarafından yönetilecek. Final bölümü ise dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss ellerinde.







CGI efekt yöntemiyle yaratılan bir ejderha