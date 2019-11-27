Gama ışını patlaması ilk defa doğrudan gözlendi
Bilim insanları, ilk defa gama ışını patlamasını doğrudan gözlemlemeyi başardı.
Gama ışını patlamaları evrendeki en güçlü patlamalardır. Bu tür patlama olayları saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir ve evrendeki diğer yıldızlar gibi aynı miktarda gama ışını yayar.
Bilim insanları, ilk defa gama ışını patlamasını doğrudan gözlemledi. Dünya'dan 7 milyar ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen gama ışını patlaması, GRB 190114C olarak adlandırılıyor.
İlk gama ışığı patlamasının keşfedilmesinden bugüne onlarca yıl geçti. Daha önceki patlamalardan arta kalan ışığı gözlemleyen bilim insanları, ilk kez böyle bir olayı doğrudan gözlemlemeyi başardı.
Gama ışını patlamaları esnasında ışık parlak olmasına rağmen bugüne kadar gökbilimciler tarafından doğrudan gözlemlenemedi. Bunun nedeni olarak da ya patlamanın çok uzak bir galakside meydana geldiği ya da patlama ile Dünya arasına bir nesne girmiş olabileceği düşünülüyor.
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