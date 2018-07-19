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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
19.07.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Galaxy Tab S4 nasıl olacak?

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Galaxy Tab S4 nasıl olacak?

Ağustos'ta tanıtılma ihtimali bulunan Samsung Galaxy Tab S4'ten neler bekleyebileceğimizi artık netleştirebiliriz. Tabletin teknik özellikleri, neredeyse tamamen sızdı.

SamMobile tarafından paylaşılan teknik özellikler arasında 10,5 inç'lik 1600 x 2560 Super AMOLED 16:10 ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 13MP arka kamera, 8MP ön kamera ve 7.300mAh pil var. Android 8.1 ile çalışan Galaxy Tab S4, Bluetooth 5.0, AKD ses ve Samsung Dex desteğine sahip. Bu özellikleri ilk defa duymasak da, karşımızda eksiksiz olmaya en yakın liste duruyor. Tablet güçlü görünse de Snapdragon 835, 2017'nin amiral gemilerinde kullanılan bir işlemci ve dolayısıyla en üst seviye değil.

Rapor, Galaxy Tab S4'ün parmak izi tarayıcısının olmayacağının işaretini bir kez daha açıkça veriyor. Samsung, tablette güvenlik işini iris tarayıcısına bırakmış görünüyor. Yine de tüm bunların şimdilik birer dedikodu olduğunu unutmamakta fayda var. Galaxy Tab S4, Ağustos sonundaki IFA 2018'in hemen öncesinde tanıtılabilir.

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