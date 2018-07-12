Galaxy Tab S4 işte böyle olacak!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
12.07.2018 - 08:22, Son Güncelleme:

Galaxy Tab S4 işte böyle olacak!

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Galaxy Tab S4 işte böyle olacak!

Samsung'un Galaxy Note 9'u tanıtacağı etkinlik dört gözle beklenirken, özellikleri tam bilinmeyen Gear S4 ve Galaxy Tab S4 modellerinin fotoğrafları ve bilgileri ortaya çıktı.

Samsung’un yeni tableti, WiFi Alliance tarafından da onay almıştı. Tabletin uzun süredir merak edilen tasarımı ortaya çıktı. Mobil cihaz inceleyicisi blog yazarı Evan Blass, Galaxy Tab S4’e ait yeni bir görsel paylaştı. Klavye ile görüntülenen tabletin yeni S-Pen kalemi, eski Tab S3’teki kaleme göre daha farklı. Bu durumda S-Pen’in geliştirildiğini söylemek mümkün.

Galaxy Tab S4 işte böyle olacak

Ana ekran tuşu ve diğer işlem tuşlarının kaldırıldığı görülen Tab S4'ün arkasındaki AKG logosu dikkat çekiyor. Mikrofon ve ses sistemleri üzerine çalışan AKG'nin logosu, Tab S4'te ses üzerine ayrıca çalışıldığı düşüncesine sebep oluyor. Siyah ve gri olarak satışa sunulan tabletin Gear S3'e göre daha ince çerçeveleri bulunuyor.

Galaxy Tab S4 işte böyle olacak

Bununla beraber tabletin Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Galaxy Tab S4 Özellikleri

Tüm bu sızan bilgilerden sonra Galaxy Tab S4'ün Geekbench skoru ortaya çıktı.

İşlemcinin detayları belirtilmezken, cihazda Adreno 540 grafik biriminin bulunduğu görülüyor. Bu kapsamda Tab S4’e Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisinin güç vereceği söylenebilir. 4 GB RAM bulunan cihaz kullanıcılara 64 GB depolama alanı ile sunulacak.

Galaxy Tab S4 işte böyle olacak

10.5 inç büyüklüğü ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğü bulunan ekranı ile cihaz, 12 Megapiksel çözünürlüklü arka ve 8 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ile birlikte gelecek.

Full HD video çekme imkanı sunan tabletin Android 8.1 Oreo işletim sistemi olacak. Galaxy Tab S4’ün ayrıca, telefon görüşmelerine ve hücresel bağlantıya imkan sağlayan bir SIM kart yuvası bulunacağı da düşünülüyor.

Galaxy Tab S4 işte böyle olacak

Galaxy Tab S4 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung’dan tanıtım tarihi için açıklama gelmedi fakat tahminler tabletin Gear S4 ile birlikte IFA 2018’de (31 Ağustos – 3 Eylül) tanıtılacağı yönünde.

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