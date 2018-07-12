Galaxy Tab S4 işte böyle olacak!
Samsung'un Galaxy Note 9'u tanıtacağı etkinlik dört gözle beklenirken, özellikleri tam bilinmeyen Gear S4 ve Galaxy Tab S4 modellerinin fotoğrafları ve bilgileri ortaya çıktı.
Samsung’un yeni tableti, WiFi Alliance tarafından da onay almıştı. Tabletin uzun süredir merak edilen tasarımı ortaya çıktı. Mobil cihaz inceleyicisi blog yazarı Evan Blass, Galaxy Tab S4’e ait yeni bir görsel paylaştı. Klavye ile görüntülenen tabletin yeni S-Pen kalemi, eski Tab S3’teki kaleme göre daha farklı. Bu durumda S-Pen’in geliştirildiğini söylemek mümkün.
Ana ekran tuşu ve diğer işlem tuşlarının kaldırıldığı görülen Tab S4'ün arkasındaki AKG logosu dikkat çekiyor. Mikrofon ve ses sistemleri üzerine çalışan AKG'nin logosu, Tab S4'te ses üzerine ayrıca çalışıldığı düşüncesine sebep oluyor. Siyah ve gri olarak satışa sunulan tabletin Gear S3'e göre daha ince çerçeveleri bulunuyor.
Bununla beraber tabletin Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
Galaxy Tab S4 Özellikleri
Tüm bu sızan bilgilerden sonra Galaxy Tab S4'ün Geekbench skoru ortaya çıktı.
İşlemcinin detayları belirtilmezken, cihazda Adreno 540 grafik biriminin bulunduğu görülüyor. Bu kapsamda Tab S4’e Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisinin güç vereceği söylenebilir. 4 GB RAM bulunan cihaz kullanıcılara 64 GB depolama alanı ile sunulacak.
10.5 inç büyüklüğü ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğü bulunan ekranı ile cihaz, 12 Megapiksel çözünürlüklü arka ve 8 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ile birlikte gelecek.
Full HD video çekme imkanı sunan tabletin Android 8.1 Oreo işletim sistemi olacak. Galaxy Tab S4’ün ayrıca, telefon görüşmelerine ve hücresel bağlantıya imkan sağlayan bir SIM kart yuvası bulunacağı da düşünülüyor.
Galaxy Tab S4 Ne Zaman Çıkacak?
Samsung’dan tanıtım tarihi için açıklama gelmedi fakat tahminler tabletin Gear S4 ile birlikte IFA 2018’de (31 Ağustos – 3 Eylül) tanıtılacağı yönünde.
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