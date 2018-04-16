Galaxy S9'un ses kalitesi ne kadar iyi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
16.04.2018 - 07:09, Son Güncelleme:

Galaxy S9'un ses kalitesi ne kadar iyi?

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Galaxy S9'un ses kalitesi ne kadar iyi?

Samsung yaptığı yeni açıklamada Galaxy S9 ve S9+'ın gelişmiş ses kalitesini anlattı.

Samsung Galaxy S9 gerçekten harika bir akıllı telefon. Galaxy S8'e kıyasla devasa bir sıçrama sunmasa da piyasada bulunan üst seviye telefonların en iyileri arasında bulunuyor. S9 özellikle gelişmiş kamerasıyla öne çıkıyor, ancak Samsung bu amiral gemisinin ses sisteminin de önceki telefonlara göre çok daha iyi olduğunun altını çiziyor.

Galaxy S9 ve S9+, AKG tarafından ayarlanan ve Dolby Atmos ile derinleşen harika bir ses kalitesine sahip. Marka sadece yeni teknolojiler kullanmakla kalmayıp, hoparlör saysını da ikiye çıkardı. Samsung, Galaxy S9 ve S9+ ile kullanıcıları içine çeken bir tecrübe sunmak istediklerini söylüyor.

Galaxy S9un ses kalitesi ne kadar iyi

İlk olarak dinamik bir hoparlörü telefona entegre ederek işe koyulan marka, bunu yapabilmek için telefonun iç düzenini tamamen yeniden elden geçirmek zorunda kaldı. Ayrıca telefonun son derece ince olması da, sesin güçlü olması karşısında engel oluşturuyordu, ancak Samsung bunun da üstesinden geldi.

Samsung, bu tasarım problemlerinin üstesinden gelmek için bir çok farklı departmandan farklı mühendisleri projeye dahil etti. Geliştirici ekip hoparlörlerin kinetik yapısını değiştirerek telefonda çok yer kaplamasını önlemek için yaklaşık bir yıl harcadı. Bu çaba da var olan hoparlörlerin %50 daha büyük olmasını sağladı. Samsung'un bu çabaları sayesinde Galaxy S9 ve S9+, markaya ait diğer tüm telefonlardan daha güçlü ve kaliteli hoparlörlere sahip oldu.

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