Galaxy S9'un ses kalitesi ne kadar iyi?

Samsung Galaxy S9 gerçekten harika bir akıllı telefon. Galaxy S8'e kıyasla devasa bir sıçrama sunmasa da piyasada bulunan üst seviye telefonların en iyileri arasında bulunuyor. S9 özellikle gelişmiş kamerasıyla öne çıkıyor, ancak Samsung bu amiral gemisinin ses sisteminin de önceki telefonlara göre çok daha iyi olduğunun altını çiziyor.

Galaxy S9 ve S9+, AKG tarafından ayarlanan ve Dolby Atmos ile derinleşen harika bir ses kalitesine sahip. Marka sadece yeni teknolojiler kullanmakla kalmayıp, hoparlör saysını da ikiye çıkardı. Samsung, Galaxy S9 ve S9+ ile kullanıcıları içine çeken bir tecrübe sunmak istediklerini söylüyor.





İlk olarak dinamik bir hoparlörü telefona entegre ederek işe koyulan marka, bunu yapabilmek için telefonun iç düzenini tamamen yeniden elden geçirmek zorunda kaldı. Ayrıca telefonun son derece ince olması da, sesin güçlü olması karşısında engel oluşturuyordu, ancak Samsung bunun da üstesinden geldi.

Samsung, bu tasarım problemlerinin üstesinden gelmek için bir çok farklı departmandan farklı mühendisleri projeye dahil etti. Geliştirici ekip hoparlörlerin kinetik yapısını değiştirerek telefonda çok yer kaplamasını önlemek için yaklaşık bir yıl harcadı. Bu çaba da var olan hoparlörlerin %50 daha büyük olmasını sağladı. Samsung'un bu çabaları sayesinde Galaxy S9 ve S9+, markaya ait diğer tüm telefonlardan daha güçlü ve kaliteli hoparlörlere sahip oldu.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: GALAXY S9 DUVAR KAĞITLARI