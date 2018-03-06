Galaxy S9'un iPhone X'in önüne geçen 5 özelliği

1 - İş gücü

iPhone X bir çok işi yerine getirmek için ideal bir telefon, ancak Galaxy S9 sadece etkili değil aynı zamanda daha hızlı. Ekranınızın yanına küçük kısayollar yerleştirebilirsiniz, ayrıca App Pairing özelliği sayesinde önceden belirlediğiniz iki uygulamayı aynı anda başlatabilirsiniz. Örneğin bu özellik ekranı ikiye bölerek aynı anda hem gelen kutunuzu hem de takviminizi görmenizi sağlıyor, hatta uygulamalar arasında sürükle-bırak yaparak öğe alışverişi bile yapabiliyorsunuz. Ayrıca yeni Dex Pad sayesinde telefonunuzu bir monitöre bağlayabilir ve onu bir bilgisayar gibi kullanabilirisiniz.

2 - Video kaydı

iPhone X ve Galaxy S9 telefonlarının ikisi de 4K çözünürlükte 60 fps'ye kadar video kayıdı yapabiliyor, ancak benzerlikler burada sona eriyor. iPhone X en fazla 1080p ve 60 fps kayıt yapabilirken, Galaxy S9 Full HD ve 240 fps kayıt yapabiliyor. Yavaş çekime gelecek olursak, iPhone X en fazla 240 fps'ye çıkabilirken, S9 yeni Super Slow-Mo modu sayesinde 960 fps kayıt yapabiliyor.





3 - Fotoğraf

iPhone X'in f/1.8 diyafram açıklığı gece fotoğrafları için gayet iyi olsa da, Galaxy S9'un çift diyafram sistemi ile hem f/2.4 hem de f/1.5 seçenekleri sunuyor olması, onu her ışık koşulunda daha iyi yapıyor.

4 - Müzik

Galaxy S9'un kulaklık girişini korumuş olması, ona büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca beraberinde AKG ayarlı iki kulaklık ile geliyor olması, ve Apple'ın EarPods'undan daha iyi bir dinleme tecrübesi sunuyor olması da cabası.

iPhone X gibi S9 da stereo hoparlörlere sahip, ancak Samsung ayrıca tarife Dolby Atmos surround ses sisteminide ekleyerek rekabeti kazanıyor.





5 - Emoji



Apple'ın Animoji ile kazandığı ilgi ve başarıya bakınca, Samsung'un da yeni amiral gemisinde benzer bir özelliğe ev sahipliği yapması bekleniyordu. AR Emoji avatarları ile daha farklı bir yola giden Samsung, sadece Mickey Mouse gibi ünlü karakterler değil, ayrıca Xbox avatarları gibi kendi avatarınızı oluşturup onu kendi yüzünüzle oynatmanıza olanak tanıyor. Bununla birlikte Snapchat gibi AR çıkartmalar ile yüzünüzü süsleyebilirsiniz.

Face ID'den farklı olarak Samsung 3 boyutlu bir tarama teknolojisi kullanmıyor, bu yüzden ortaya çıkan tecrübe iPhone X'in sunduğu kadar iyi değil. Galaxy S9 bu alanda iPhone X'i geçemese de, sağladığı eğlence miktarı hiç de az değil diyebiliriz.