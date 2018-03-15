Galaxy S9'un fiyatı ne kadar?

Samsung'un amiral gemi modeli olan Galaxy S9'un özelliklerine bakıldığında 1440 x 2960 piksel çözünürlük sunan ve 568 ppi değerinde olan 5.8 inç'lik Super AMOLED bir ekrana sahip olduğu görülüyor. İşlemci noktasında ise yerine göre Snapdragon 845 ve Exynos 9810 sunuluyor. Grafik birimi noktasında ise Samsung, bu cihazda, Mali-G72 MP18'i seçmiş.

4 GB RAM ile sunulan telefon, 64 GB / 128 GB / 256 GB olmak üzere üç farklı depolama alanıyla geliyor. Ayrıca, mcroSD kart desteği, bu cihazda da yerini koruyor. f/1.5–f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan arka kamerası, 12 MP çözünürlük sunuyor. Ön kamera ise 8 MP ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkan Galaxy S9, 3000 mAh bataryadan güç alıyor.

Cihazın desteklediği bağlantılar ise USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi a/b/g/n/ac – GPS – Beidou – Galileo – NFC; Bluetooth 5.0. 68.7x8.4 mm boyutlarında ve 147.6 gram ağırlığında olan telefonun 64 GB'lık modelinin fiyatı 5.199 TL, 128 GB'lık modelin fiyatı 5.399 TL ve 256 GB'lık modelin ise fiyatı 5.699 TL olarak belirlenmiş durumda.