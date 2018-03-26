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    Galaxy S9'larda Samsung'un başını ağırtan sorun!

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 07:33 | Son Güncelleme:

    Bazı kullanıcıların Galaxy S9 ve S9 Plus'ta yaşadığı "dokunmatik sorunu" üzerine Samsung'tan açıklama geldi!

    Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus henüz piyasaya sürüldü ancak bazı kullanıcılar, dokunmatik ekranla ilgili bir takım sorunlar yaşıyor. Şikayetlere göre ekranın bazı bölümleri, dokunmaları hiç algılamıyor.

    Bazı telefonlarda çıktığı anlaşılan sorun, Samsung'un forumlarında ve Reddit'te birçok kez dile getirildi. Bazı kullanıcılar, sorunu ekrana bir çizgi çizerek gösterdiler - hazırlanan videolarda çizginin kesintiye uğradığı açıkça görünüyor. Sorun bazı telefonlarda ekranın ortasında çıkarken bazılarında ekranın üst ve alt kısımlarında çıkabiliyor.

    Şikayetler üzerine Samsung'tan resmi bir açıklama geldi:

    "Samsung olarak müşteri memnuniyeti en çok önem verdiğimiz konudur ve mümkün olan en iyi deneyimi sunmak istiyoruz. Galaxy S9/S9+'ta kısıtlı sayıda yaşanan dokunmatik ekran tepkisi sorunuyla ilgili şikayetleri inceliyoruz. Etkilenen müşterilerle birlikte çalışıyor ve sorunu incelemeyi sürdürüyoruz.

    Sorusu olan tüm müşterilerimizi bizi direkt olarak 1-800-SAMSUNG numarasından aramaya teşvik ediyoruz."

    chip.com.tr'nin haberine göre sorunun ne kadar yaygın olduğu şimdilik bilinmiyor. Sorunu yaşayanlar, cihazlarını fabrika ayarlarına döndürmenin işe yaramadığını söylüyorlar; dolayısıyla sorun donanımsal bir sorun gibi görünüyor. Dokunmatik ekran Samsung'un sunduğu 24 aylık garanti kapsamına girdiğinden, bu sorunu yaşayanlar cihazlarını ücretsiz olarak değiştirebilecekler gibi görünüyor.

    Galaxy S9'un dokunmatik ekranını test etmek için çevirici uygulamasına *#0*# yazabilirsiniz.

    Etiketler: telefon
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