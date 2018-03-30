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    Galaxy S9'daki büyük sorun ortadan kalktı!

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:

    Samsung'un amiral gemi unvanına sahip telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ta yaşanan kurulu telefon sorunu, şirketin yayınladığı bir güncellemeyle çözüldü.

    Samsung'un Mobil Dünya Kongresi 2018'de tanıttığı en yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ta yaşanan telefon arama sorunu,  kullanıcılar tarafından sürekli dile getiriliyordu. Şirket, cihazların piyasaya sürülmesinden bu yana sürekli güncellemeler yayınlıyor ve aktif olan bazı sorunları ortadan kaldırıyordu. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte hem bu telefon sorunu ortadan kalktı hem de cihazda yer alan arka plan resimlerinin kalitesi artırıldı. 

    Galaxy S9daki büyük sorun ortadan kalktı

    Şirketin bu cihazlar üzerine yayınladığı en büyük güncelleme ise iki hafta önce yayınlanan Samsung Pay sorunuyla alakalı. O güncellemede de Samsung, yüz tanıtma özelliği sırasında yaşanan Samsung Pay sorununun önüne geçmişti. 400 MB boyutundaki son güncellemeye ise kullanıcılar, "Ayarlar > Yazılım Güncellemeleri" işlemlerini takip ederek ulaşabilir. 

    Etiketler: güncelleme
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