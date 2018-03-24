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    Galaxy S9'da dokunmatik ekran sorunu ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 01:11 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018'de Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelini tanıtan Samsung, bu cihazlarda dokunmatik ekran sorunu üzerine çalışmaya başladı. İşte detaylar...

    Samsung'un amiral gemi unvanına sahip telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin dokunmatik ekranında sorun yaşayan kullanıcılar, Reddit ve Samsung destek forumlarından, yaşadıkları sorunu dile getiriyor. Kullanıcıların şikayet ettiği konu ise ölü noktalar tarafında. Cihazda bulunan ölü noktalar nedeniyle kullanıcılar, dokunmatik ekranla cihaza giriş yapamıyor. 

    Galaxy S9da dokunmatik ekran sorunu ortaya çıktı

    Müşteri memnuniyetinin kendileri için önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen Samsung, bu sorunu yaşayan kitlenin sınırlı sayıda olduğunu ve sorun yaşanan cihazlar üzerine çalışmalara başlandığını belirtiyor. Ayrıca, en çok sorun, Galaxy S9 Plus modelinde yaşanıyor. Bazı kullanıcılar, yaşadıkları bu sorunu ekran hassasiyeti ayarlarını yükselterek aştığını belirtiyor. Bazılarına göre de cihaz fabrika ayarlarına döndürüldüğünde bu sorun ortadan kalkıyor. 

    Etiketler: glaxy s9 , dokunmatik ekran
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