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    Galaxy S9 yere düşer düşmez çatladı!

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

    Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, yapılan düşürme testlerinde pek de beklenen başarıyı gösteremedi!

    Galaxy S9 ve S9 Plus, geçen seneki sürümlerinin tasarımını korusa da Samsung'a göre birçok geliştirme var. Bu geliştirmelerden biri, yeni telefonların eskisine göre daha dayanıklı olmaları.

    Bu doğru olsa bile Galaxy S9 ikilisinin kırılgan olduğu gerçeği değişmiyor. Samsung'un iddialarını test etmek isteyen SquareTrade, telefonları yaklaşık 180 cm yükseklikten ön, arka ve yan tarafları üzerine yere bıraktı. Yeni amiral gemileri seleflerine göre daha dayanıklı olsalar da ilk düşüşte çatladılar.

    Düşürme ve diğer testleri değerlendiren SquareTrade, Galaxy S9'a 71, Galaxy S9 Plus'a ise 76 "Kırılabilirlik Puanı" verdi. Böylece telefonlar sırasıyla "Orta Risk" ve "Orta-Yüksek Risk" kategorilerine girmiş oldu. Telefonun ilk düşüşte kırılması korkunç görünse de iPhone X'ten daha dayanıklı olmaları, Samsung için sevindirici olabilir.

    Etiketler: telefon
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