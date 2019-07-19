Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus kullananlara güncelleme uyarısı
Samsung'un geçen yıl satışa sunduğu akıllı telefonlarından Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için güvenlik güncellemesi yayınlandı. İşte yayınlanan güncellemenin detayları...
Samsung, Galaxy S9 serisi telefonları için önemli bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Bu güncellemelerin yayınlanması öncesinde sorunlar tespit ediliyor. Bunu şirket mühendisleri veya kullanıcılardan gelen geri bildirimle tespit eden Samsung, sonrasında da güncelleme ile bu açıkları kapatıyor. Bu ay yayınlanan güvenlik güncellemesi sayesinde de işletim sisteminde oluşabilecek herhangi bir sorunun önü alınırken, telefona bir dizi yeni özellik de geliyor.
Emojilerin artık daha fazla kişiselleştirilebilir yapıda olması dikkat çekerken, bir diğer yenilik ise arama ve mesajlaşma sürekliliği desteği olarak karşımıza çıkıyor. Arama ve mesajlaşma sürekliliği; Samsung telefon ve tabletler arasında veri senkronizasyonu yaparak arama ve mesajları iki cihazda da tutmayı sağlıyor.
Güncellemenin dosya boyutu ise 533 MB. Ayarlar kısmına girerek telefonunuz üzerinden güncellemeyi hemen indirebilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle