Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için kamera güncellemesi
Samsung'un amiral telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için kamera güncellemesi geldi. Yeni güncelleme kameralarda bakın neyi değiştiriyor?
Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için yeni bir yazılım güncellemesi sundu. Güncellemenin açıklamalarında, cihazın ön kamerası için bir iyileştirme getirildiği dikkat çekiyor.
Söz konusu iyileştirmenin, fotoğraflardaki yüz parlaklığı ile ilgili olduğu belirtiliyor. Arkadan aydınlatmalı ortamlarda yüz parlaklığının arttırıldığı ve sık sık selfie çeken kullanıcıların yüzlerinin artık karanlıkta kalmayacağı ifade edilmiş.
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