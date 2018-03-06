Galaxy S9, Galaxy S8'e göre ne kadar sağlam?

Samsung'un orta ve üst seviye telefonlarının cam gövdesini korumak için çoğu zaman kılıf kullanmanız veya çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bunun nedeni açık: Cam yüzey telefonu düşürmeniz halinde kolayca çizilebiliyor ve çatlıyor. Bu konuda boş durmayan Samsung ise en son amiral gemisi Galaxy S9'ya yaptığı birkaç küçük değişiklikle yeni telefonun dayanıklılığını Galaxy S8'e kıyasla arttırmış.

Öncelikle ön cam bir miktar kalınlaşırken (0,5T'den 0,6T'ye çıkmış), cihazın metal çerçevesi de iyileştirilmiş. Firma Galaxy S9'da AL 7003 yüksek mukavemetli alüminyuma yer vermiş. AL 7003'ün Galaxy S8'deki AL 6013 kadar kolay deformasyona uğramadığı belirtiliyor. Galaxy S9'un çevresindeki metal çerçeve de 0,2mm daha kalın ve düşme sırasında cama 1,2 kat daha az şok aktarıyor.

Değişiklikler küçük gibi görünse de bazı durumlarda ekranın düşme sonucunda çatlamasıyla çatlamaması arasındaki farkı belirleyebilir. Galaxy S9 ve S9+'ın yapısındaki bu değişiklikler, telefonların da sırasıyla 0,5mm ve 0,4mm daha kalın olması demek. Bunda konumu değiştirilen parmak izi sensörünün de payının olduğunu söyleyelim.



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