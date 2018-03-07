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    Galaxy S9 daha ilk günden Samsung'u üzdü! Sebebi ise...

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 07:45 | Son Güncelleme:

    Yeni bir rapor, henüz tanıtılan Galaxy S9 için verilen ön siparişleri Galaxy S8 ile karşılaştırdı. Sonuçlar şimdilik pek iç açıcı değil!

    Samsung, Galaxy S9 için ön sipariş almaya sadece birkaç gün önce başladı ancak Güney Kore'den gelen bir rapor, ön siparişlerin beklentileri aşmadığını ileri sürdü.

    Rapor, Galaxy S9 ön siparişlerinin Galaxy S8 seviyesinde, hatta daha düşük olduğunu iddia etti. "Sektör kaynaklarını" kaynak gösteren rapora göre bir Samsung çalışanı "Galaxy S9 ön siparişlerinin Galaxy S8'e benzer seviyede olduğuna inanıyoruz," dedi. Yetkili, ön sipariş rakamlarının şu an daha düşük olabileceğini çünkü Barselona'daki tanıtımdan iki gün sonra ön sipariş almaya başladıklarını, Galaxy S8 için sekiz gün beklediklerini belirtti.

    Galaxy S9 daha ilk günden Samsungu üzdü Sebebi ise...

    Bir yerel mobil sağlayıcıya göre kullanıcılar, "Galaxy S9'da diğer telefonlardan çok farklı bir şey görmüyor olabilirler". Bu şaşırtıcı değil çünkü Galaxy S9, S8'in üzerine geliştirmeler yapan bir telefon ve büyük yenilikler sunmuyor.

    chip.com.tr'nin haberine göre Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın resmi satış verileri henüz Samsung tarafından açıklanmasa da firma, Galaxy S9'dan geçen seneki Galaxy S8'e kıyasla daha iyi bir satış performansı beklediğini söyledi. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini elbette zaman gösterecek.

    Etiketler: samsung , galaxy s9 , telefon
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