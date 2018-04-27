Galaxy S9 Active hangi özelliklerle geliyor?
Samsung'un S serisine özel geliştirdiği suya ve darbelere dayanıklı platformu Active'in, Galaxy S9 için de olan bir versiyonu ortaya çıktı. Bu kapsamda, Galaxy S9'un daha güçlü bir modeli geliyor.
Samsung'un Galaxy S9'un daha dayanıklı versiyonu olarak tanıtması beklenen Galaxy S9 Active'in teknik detayları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. SM-G893 model numarasına sahip olan Galaxy S9 Active, 5.8 inç'lik 2960 x 1440 piksel çözünürlük sunan bir ekranla kullanıcılarına hizmet sunacak.
Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845'ten beslenecek olan Galaxy S9 Active, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla gelecek. Galaxy S9 modelinde olduğu gibi f/1.5 ve f/2.4 diyafram açıklığında lenslere sahip olan 12 Megapiksel çözünürlüklü arka kameraya, f/1.7 diyafram açıklığında olan ve 8 Megapiksel çözünürlük sunan ön kamera eşlik edecek. Son olarak cihaz, 4000 mAh bataryadan güç alacak.
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