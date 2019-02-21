Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcılarına Android Pie Müjdesi
Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcıları için Android Pie güncellemesini yayınlandı. Peki yeni güncelleme beraberinde ne gibi değişiklikler getiriyor?
Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı. Bildiğiniz üzere Google, yaklaşık 6 ay kadar önce Android Pie sürümünü yayınlamıştı. Samsung ise bu güncellemeyi ilk olarak Ocak ayında Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 ile getirdi. Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcılarını sevindirecek haber ise bugün geldi.
İlk olarak Almanya'da kullanıma sunulan bu güncelleme sonucunda One UI arayüzünde birçok değişiklik gerçekleşti. Bununla beraber One UI arayüzü daha sadeleştirilerek kullanımı daha kolay hale getirildi ve birçok kullanıcı bu durumdan memnun kaldı.
Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcıları için sunulan Android Pie güncellemesinin 1 Mart tarihi ile beraber Türkiye'de yayınlanacağı söyleniyor.
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