Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'e Android Pie ne zaman geliyor?

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 model telefonu için Android Pie güncellemesini yayınlamıştı. Peki Güney Kore merkezli teknoloji devi, bir önceki model telefonları Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Galaxy Note 8 için en yeni Android güncellemesini ne zaman yayınlamayı planlıyor?



Takvimler, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesinin Şubat ayında yayınlanacağını gösteriyor. Peki diğer Samsung telefonlar ne durumda?



– Samsung Galaxy S8+ ve Galaxy S8 Plus- Şubat



– Samsung Galaxy Note 8 – Şubat



– Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus – YAYINDA



– Samsung Galaxy Note 9 – Ocak



– Samsung Galaxy A9 2018 – Nisan



– Samsung Galaxy A8 2018 ve A8 2018 Plus – Nisan



– Samsung Galaxy A7 2018 – Nisan



– Samsung Galaxy Tab S4 10.5 – Nisan



– Samsung Galaxy J4 ve J4 Plus – Mayıs



– Samsung Galaxy J6 ve J6 Plus – Mayıs



– Samsug Galaxy A8 Star – Mayıs



– Samsung Galaxy J7 2017 – Temmuz



– Samsung Galaxy J7 Duo- Ağustos



– Galaxy Xcover 4 – Eylül



– Galaxy J3 2017 – Eylül



– Samsung Galaxy Tab S3 9.7 – Ekim



– Samsung Galaxy Tab Active – Ekim



– Samsung Galaxy Tab A 10.5 – Ekim