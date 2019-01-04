Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'e Android Pie ne zaman geliyor?
Samsung'un amiral telefonları Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi ne zaman geliyor? İşte beklenen o tarih...
Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 model telefonu için Android Pie güncellemesini yayınlamıştı. Peki Güney Kore merkezli teknoloji devi, bir önceki model telefonları Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Galaxy Note 8 için en yeni Android güncellemesini ne zaman yayınlamayı planlıyor?
Takvimler, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesinin Şubat ayında yayınlanacağını gösteriyor. Peki diğer Samsung telefonlar ne durumda?
– Samsung Galaxy S8+ ve Galaxy S8 Plus- Şubat
– Samsung Galaxy Note 8 – Şubat
– Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus – YAYINDA
– Samsung Galaxy Note 9 – Ocak
– Samsung Galaxy A9 2018 – Nisan
– Samsung Galaxy A8 2018 ve A8 2018 Plus – Nisan
– Samsung Galaxy A7 2018 – Nisan
– Samsung Galaxy Tab S4 10.5 – Nisan
– Samsung Galaxy J4 ve J4 Plus – Mayıs
– Samsung Galaxy J6 ve J6 Plus – Mayıs
– Samsug Galaxy A8 Star – Mayıs
– Samsung Galaxy J7 2017 – Temmuz
– Samsung Galaxy J7 Duo- Ağustos
– Galaxy Xcover 4 – Eylül
– Galaxy J3 2017 – Eylül
– Samsung Galaxy Tab S3 9.7 – Ekim
– Samsung Galaxy Tab Active – Ekim
– Samsung Galaxy Tab A 10.5 – Ekim
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